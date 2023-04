Chantier Davie : des retombées économiques espérées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’équipementier industriel saguenéen, Charl-Pol, accueille plus que favorablement les dernières annonces concernant le chantier Davie, dans la région de Québec, qui a été intégré dans la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement fédéral.

Selon son directeur au développement des affaires, Gabriel Tremblay, cette dernière annonce devrait générer des retombées économiques positives pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les derniers chiffres publiés sur le site Internet de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada révèlent que 11 fournisseurs étaient basés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est donc probable que l’engagement d’Ottawa de contracter le chantier pour la construction de sept brise-glaces pour la Garde côtière canadienne au coût de plus de huit milliards de dollars ait des impacts positifs dans la région.

D’ailleurs, des entreprises de la région dont Devco, spécialisée dans la fabrication de pièces en fibre de verre à Chicoutimi, et Acier MYK ont mentionné à Radio-Canada qu’ils suivront de près les processus d’appel d’offres. Elles croient être en mesure de devenir fournisseurs pour le projet grâce à leur expertise, Acier MYK ayant notamment déjà été un fournisseur par le passé du chantier Davie.

Gabriel Tremblay de Char-Pol est pour sa part plus que satisfait de cette dernière annonce d’Ottawa et Québec. Il faut préciser que l’entreprise travaille avec le chantier depuis de nombreuses années.

C'est certain que pour nous, c'est une nouvelle qui est extrêmement positive. On annonce 8,5 milliards de projets avec un de nos partenaires avec qui nous sommes en affaires depuis 25 ans. Là pour nous autres, ça a déjà des répercussions très positives sur l'entreprise. Puis il n'y avait même pas ces contrats-là, alors avec ces contrats-là, c'est certain que ça va s'amplifier , explique-t-il en concluant qu’il est sûr que les opportunités au Chantier Davie vont favoriser la création de nouveaux postes chez Char-Pol.

Avec les informations de Roby St-Gelais