Elles pullulent dans les rues de Vancouver et ont même été rebaptisées « barrières banane » en raison de leur forme et de leur couleur. Cependant, ces barrières en béton destinées à ralentir la circulation ne font pas le bonheur de tous.

Ce qu’elles font, c'est créer un portail de transition , explique Katherine Glowacz, directrice des transports communautaires à la Ville de Vancouver.

Elles forment une sorte de sas d’entrée ou seul un véhicule peut passer et devant lequel cyclistes et automobilistes doivent exécuter une lente chorégraphie afin de s'engouffrer dans ce que la Ville décrit comme étant des rues lentes .

L’objectif est simple : rendre sécuritaires certaines artères. Sont-elles efficaces?

La réponse varie d’un citoyen à l'autre.

De la confusion et de l’anxiété se font ressentir auprès de certains usagers de la route.

Keela Keeping, une résidente d’une rue lente de l’est de Vancouver, craint que l'étroitesse du passage et le manque d'espace à l'angle de la rue ne mènent à des situations dangereuses.

On n’a pas beaucoup d'options ou de temps pour dégager l'intersection et on s’engage dans la rue [...] et s'il y a une voiture sur notre chemin et seulement une place pour passer, on ne peut pas entrer. On ne peut pas dégager le carrefour , raconte-t-elle.

Keela Keepling déplore la perte d'espaces de stationnement près de chez elle dans l'est de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Jason, un automobiliste, est du même avis. Il dit voir en ces barrières un obstacle à la circulation.

S'il y a quelqu'un et qu'il n'y a nulle part où aller, cela semble assez dangereux. Cela apporte un élément d’anxiété parce qu'on ne sait pas quoi faire , déplore-t-il.

Auprès des cyclistes, les opinions divergent. Hans, un piéton rencontré près de la rue Broadway, est enthousiaste à l’idée d’avoir ces barrières. Les gens ont tendance à arriver rapidement dans la rue, donc c'est bien, dit-il.

Vincent, un autre cycliste, est pour sa part sceptique : J'aime l'idée, mais je ne sais pas si l'exécution est tout à fait au point. Si je les contourne, j'ai l'impression que je risque de me faire emboutir parce que je suis plus près de la voiture garée.

Autre bémol : la perte d’espaces de stationnement

Pour Keela Keeping, le rétrécissement des espaces de stationnement afin d’y installer les barrières est frustrant d’autant plus que c’est dans un quartier où il y a une forte densité de population.

De plus en plus d’immeubles sont construits, il y a de plus en plus de monde, alors perdre encore plus de places de stationnement est un peu frustrant , explique-t-elle.

La Municipalité dit avoir tenu compte de l’espace disponible et de la largeur des rues avant de décider d’y installer des barrières.

Elle précise ne pas voir les discordants comme un drapeau rouge.

Nous savons qu'avec chaque nouvelle initiative que nous mettons en œuvre, il y a toujours une période d'ajustement , indique Katherine Glowacz.

Des améliorations dans le futur

Katherine Glowacz soutient que les équipes techniques sont en train d'effectuer des suivis pour mieux comprendre ce qui peut être amélioré.

À certains endroits, nous pourrons ajuster l'emplacement des barrières, à d'autres nous pourrons essayer un autre type d'emplacement , explique-t-elle. Nous voulons vraiment que ces barrières s'intègrent bien dans les communautés.

Selon Robert Mulvin, un résident qui vit près de la 12e Avenue, c’est déjà le cas.

Il semble que cela ait calmé le trafic presque immédiatement, dit-il avant d'affirmer que de nombreux automobilistes se sont même déjà engagés sur la voie de cette transition.