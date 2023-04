L’ex-premier ministre Brian Mulroney se remet d’un traitement contre le cancer

Ma famille est réconfortée par l’élan de soutien provenant de partout au pays , a indiqué Mme Mulroney, qui est également ministre des Transports de l'Ontario. Elle a affirmé que son père avait suivi un traitement à Montréal et qu'il devrait reprendre ses activités normales dans les prochaines semaines.

Citant une entrevue avec l'un des fils de M. Mulroney, Mark, le Toronto Star affirme dans un reportage que le traitement a commencé l'automne dernier.

Brian Mulroney a occupé la fonction de premier ministre du pays de 1984 à 1993. Il est l’architecte de l’accord de libre-échange conclu entre le Canada et les États-Unis en 1988. Le Mexique a ensuite rejoint le club dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). L'entente a, depuis, été renégociée et remplacée par l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) en 2020.

M. Mulroney est aussi à l'origine de deux accords constitutionnels, ceux du lac Meech et de Charlottetown, dont les objectifs étaient de modifier la Constitution et d'améliorer les relations entre le Québec et le reste du Canada. Le premier a échoué à l'étape de la ratification, alors que le second a été rejeté par référendum.