Le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle ECHO

Le spectacle est écrit et mis en scène par le chorégraphe britannique Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, qui a passé huit ans en tant qu’acrobate dans la production Love, à Las Vegas, spectacle permanent du Cirque du Soleil inspiré de l’héritage musical des Beatles. Chantal Tremblay agit de son côté à titre de directrice de création.

ECHO invite le public à plonger dans l’univers fantaisiste de la protagoniste Future Photo : Cirque du Soleil / JF Savaria

Réunissant 48 artistes, dont sept musiciens et musiciennes, et mêlant poésie, arts de la scène et acrobaties de haute voltige, ECHO invite le public à plonger dans l’univers fantaisiste de la protagoniste Future, où règne un équilibre fragile entre les animaux et les êtres humains.

Les membres de la presse ont notamment pu découvrir mercredi un numéro de cadre humain (human cradle) mettant en vedette 18 artistes du cirque originaires de l’Éthiopie qui n’utilisent que leur corps, sans appareil, pour former des structures et se jeter dans les airs en exécutant des manœuvres.

Un numéro tiré du spectacle ECHO Photo : Cirque du Soleil / JF Savaria

On a également pu voir la Canadienne Charlotte O’Sullivan et l’Autrichienne Penelope Scheidler incarner des lucioles dans un numéro de suspension par les cheveux.

ECHO est le 20e spectacle sous chapiteau du Cirque du Soleil. Comme pour les 19 qui l’ont précédé, les costumes, les maquillages, les accessoires et la scène ont été pensés et créés à Montréal.