L’excédent commercial du Canada a reculé à 422 millions $ en février

Ce résultat se compare à un excédent révisé de 1,2 milliard de dollars pour le mois de janvier, a précisé l'agence fédérale. La lecture initiale pour le premier mois de l'année avait évalué l'excédent à 1,9 milliard.

Bien que les flux commerciaux réels aient été meilleurs que ce que les manchettes suggéraient, ils sont cohérents avec un ralentissement de l'activité en février , a écrit l'économiste Shelly Kaushik, de BMO Marchés des capitaux, dans un rapport.

À moins de fortes révisions à la baisse, le commerce semble soutenir la croissance du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, même si nous nous attendons à ce que l'élan s'estompe au cours des prochains trimestres.

En février, les exportations totales ont diminué de 2,4 % pour s'établir à 65,0 milliards de dollars, les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ayant diminué de 5,4 % et celles de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile, de 4,4 %.

Pendant ce temps, les importations totales ont chuté de 1,3 % pour s'établir à 64,6 milliards de dollars en février. La baisse est survenue alors que les importations de machines, de matériel et de pièces industriels ont chuté de 8,7 % après avoir atteint un niveau record en janvier.

Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont perdu 5,3 % en février, tandis que celles de biens de consommation ont augmenté de 6,9 %, pour compenser en partie la baisse globale.

Exprimées en volume, les exportations totales en février ont reculé de 0,9 %, tandis que les importations ont diminué de 0,8 %.

À l'échelle régionale, les exportations vers des pays autres que les États-Unis ont diminué de 7,2 % en février, tandis que les importations ont augmenté de 1,3 %, portant le déficit du commerce de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis à 8,9 milliards de dollars. Il avait été de 7,4 milliards en janvier.

Pendant ce temps, les exportations vers les États-Unis ont baissé de 0,9 %, tandis que les importations ont reculé de 2,8 %, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis ayant atteint 9,2 milliards de dollars en février, contre 8,6 milliards en janvier.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que le déficit du commerce international des services du pays avait atteint 2,2 milliards de dollars en février, après s'être établi à 2,0 milliards en janvier, les exportations de services ayant diminué de 1,3 % à 14,0 milliards et les importations ayant augmenté de 0,4 % à 16,2 milliards.

En combinant la balance commerciale des biens et celle des services, le Canada a enregistré un déficit commercial avec le monde de 1,8 milliard de dollars en février, alors qu'il avait été de 766 millions en janvier.