Évitez de restreindre la consommation de chocolat des enfants, dit une autorité sanitaire

À Pâques, il faut éviter de considérer le chocolat, ou les bonbons, comme des aliments malsains pour les enfants, explique l’autorité de la santé.

Elle conseille plutôt aux parents de répartir les responsabilités des repas avec les enfants. Cette approche permet ainsi à ces derniers d’apprendre à prendre le contrôle de leur alimentation.

Dans ce cas, l'adulte décide du moment où l'enfant peut manger du chocolat, ou des bonbons, et l'enfant décide de la quantité .

Selon la nutritionniste Stéphanie Côté, imposer des restrictions alimentaires à un enfant ne l'aide pas à faire l'apprentissage d'une alimentation saine. (Photo d'archives) Photo : Facebook Choco-Mango (Stéphanie Lapierre)

C'est l'approche idéale à adopter [...] pas seulement dans le contexte de Pâques , affirme la nutritionniste Stéphanie Côté.

Cette approche permet aux enfants d’apprendre à développer un comportement sain autour de leur alimentation.

De cette manière-là, on apprend à l'enfant que c'est lui qui est maître de ses ressentis. Dans le fond, c'est lui qui est en contact avec son ventre, avec son estomac , explique-t-elle.

Développer une relation positive avec l'alimentation

Le fait de priver les enfants de sucreries, comme le chocolat ou les bonbons, contribue à créer un besoin, car ils deviennent des aliments interdits , comme l'explique la Régie de la santé de la vallée du Fraser.

En effet, lorsque les enfants considèrent les sucreries comme un aliment de plus qui sera disponible à l'avenir , le besoin s'estompe rapidement.

Stéphanie Côté assure que cette approche désacralise le dessert ou les friandises, qui tombent de leur piédestal . L’enfant apprend ainsi à écouter sa faim quand il mange.

La Régie de la santé de la vallée du Fraser recommande enfin de mettre l'accent sur la modération et l'équilibre, et d'apprendre aux plus jeunes qu'il est normal d'apprécier le chocolat au sein d'une alimentation équilibrée, en plus d'autres catégories d'aliments comme les fruits, les légumes et les céréales complètes.

Elle souligne, par ailleurs, qu'une fois que les enfants ont fini de consommer ces friandises, les parents doivent s'assurer qu'ils se brossent les dents, car la consommation d'aliments sucrés peut causer des caries.

Diabète Canada recommande de limiter son apport en sucre libre à moins de 10 % de l’apport calorique quotidien total, ce qui représente une consommation d’environ 50 grammes (12 cuillères à thé) de sucre libre par jour sur la base d’une diète de 2000 calories.