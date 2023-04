Le gouvernement fédéral devient partenaire d’une cimenterie à Edmonton

Ottawa a l’intention d’aider l'entreprise à développer un système pour capturer, utiliser et stocker le carbone, ainsi qu’un système de chauffage et d’électricité, à l’usine de production de ciment située dans la capitale albertaine afin d'atteindre la carboneutralité en 2050.

Selon le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, ce sera un modèle pour toute l'industrie.

« Aujourd'hui je pense qu'on est en train de marquer l'histoire parce qu'ici en Alberta, ici à Edmonton, on aura la toute première usine carboneutre de production de ciment. » — Une citation de François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Il affirme qu'après l'eau, le ciment est la deuxième matière la plus consommée dans le monde. « Quand on sait que 7 % des émissions au monde viennent de la production de ciment, on veut s'attaquer à cet enjeu-là », dit-il.

Pour le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, cette annonce est importante puisqu’elle démontre selon lui qu’il est possible de résoudre les problèmes de réchauffement climatique tout en permettant la croissance des entreprises.

Des représentants de la Ville d’Edmonton, des Premières Nations, du gouvernement fédéral et de Heidelberg Materials étaient présents pour l’annonce. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

« Débloquer les capitaux du secteur privé, avec le soutien du gouvernement, les partenariats avec l'industrie et les entreprises, c'est ce dont nous avons tous besoin pour lutter contre le changement climatique », a-t-il affirmé.

Selon lui, ce partenariat permet de créer des emplois pour les résidents d'Edmonton.

Financement à déterminer

Heidelberg Materials estime que le projet coûtera 1,36 milliard de dollars. Sur ce montant, le financement du gouvernement est encore à déterminer puisque la cimenterie a droit à un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone qui doit être calculé au préalable.

« Pour [l’entreprise Heidelberg Materials], ce crédit-là va faire une différence. C'est comme ça qu'on attire des investissements importants », souligne François-Philippe Champagne.