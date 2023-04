La classe politique ébranlée par une autre découverte du corps d’une femme autochtone

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral devait faire plus pour mettre fin à l'épidémie de violence à laquelle les femmes et les filles autochtones sont confrontées après que la police a trouvé le corps d'une autre femme autochtone dans une décharge cette semaine.

M. Trudeau dit qu'il est déchirant que des découvertes comme celles-ci continuent de se produire.

L'unité des homicides de Winnipeg a déclaré qu'elle avait ouvert une enquête après que le personnel du site d'enfouissement de Brady Road, au sud de la ville, eut découvert lundi le corps de Linda Mary Beardy, 33 ans.

La police dit qu'elle ne pense pas que l'affaire soit liée au meurtre de Rebecca Contois, dont les restes ont été retrouvés dans la même décharge l'année dernière, ou au meurtre de trois autres femmes.

La police a déclaré croire que les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran se trouvaient dans une autre décharge privée de Prairie Green au nord de Winnipeg, mais ils n'ont pas été retrouvés.

Le premier ministre affirme que son gouvernement libéral a fait d'importants progrès dans la lutte contre la violence fondée sur le sexe, mais qu'il peut faire davantage.

Mes pensées vont à la communauté de Winnipeg et à la famille de la femme qui a été laissée de cette façon , a déclaré M. Trudeau aux journalistes mercredi.

Nous continuerons d'être là avec la communauté alors qu'elle est en deuil, mais nous continuerons également d'être là pour mettre fin à cette violence inadmissible , a-t-il ajouté.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a souligné que cette découverte met en évidence la nécessité de mettre en oeuvre les 231 appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Des femmes meurent, des vies sont prises et nous devons prendre cela au sérieux , a déclaré M. Singh.

Le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller a félicité les travailleurs de la décharge municipale de Brady pour leur vigilance accrue dans la recherche des restes de Mme Beardy.

M. Miller a également déclaré qu'une étude sur la faisabilité de rechercher dans la décharge de Prairie Green les restes de Mmes Harris et Myran devrait être achevée dans les prochaines semaines.

Le gouvernement fédéral a investi 500 000 $ en février pour l'étude d'un site d'enfouissement potentiel.

Un comité mené par des Autochtones et dirigé par l'Assemblée des chefs du Manitoba a fait savoir mardi que l'étude devrait être terminée dans quatre à six semaines. L'organisation a ajouté qu'elle est convaincue que l'étude jugera ces efforts de recherche et de récupération réalisables .

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Mmes Contois, Harris et Myran -- toutes des femmes des Premières Nations, ainsi que d'une femme non identifiée que les dirigeants autochtones ont nommée Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Buffalo Woman. La police n'a pas encore localisé son corps.

La décharge de Brady doit rester indéfiniment fermée. La Ville a déclaré que des plans d'urgence pour les ordures et le recyclage sont en place et que les travailleurs tentent de maintenir ces services sans interruption pendant la fermeture.