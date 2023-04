Grève à l’UPEI : le recours à la médiation accepté par l’université et les professeurs

La direction de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) et le syndicat des professeurs ont accepté de se tourner vers la médiation pour trouver des solutions au conflit de travail qui se déroule en ce moment.

La processus de médiation va démarrer samedi et devrait durer 5 jours.

Les professeurs et les bibliothécaires de l’université sont en grève depuis le 20 mars. C’est leur plus long débrayage en 17 ans.

Mercredi, le gouvernement provincial a demandé aux deux parties si elles souhaitaient négocier avec un médiateur. L’Association des professeurs et bibliothécaires de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que la direction ont accepté.

Selon la province, un intérêt a été exprimé de part et d’autre pour travailler avec la médiatrice Michelle Flaherty, qui a été en communication avec les parties impliquées plus tôt cette année et qui serait bien au fait des particularités du contentieux.

Des négociations pour renouveler la convention collective qui lie l'Association des professeurs et bibliothécaires de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard à l’employeur ont commencé en avril 2022, mais n’ont toujours pas mené à un accord.

Les principales questions à régler, selon le syndicat qui compte plus de 400 membres, sont la charge de travail, l’ajout de postes à temps plein, les salaires, la santé et la sécurité au travail.

Les professeurs ont déclenché une grève le 20 mars. Photo : CBC / Steve Bruce

Les inscriptions ont augmenté de 30 % à l' UPEI ces 10 dernières années, mais pas le nombre de professeurs, déclarait le mois dernier Margot Rejskind, la vice-présidente du syndicat.

La semaine dernière, les professeurs reprochaient à la direction d’exiger des conditions déraisonnables pour retourner à la table des négociations. Lundi et mardi, les syndiqués se disaient prêts à négocier sans imposer de conditions et dénonçaient le silence du Conseil des gouverneurs de l'université.