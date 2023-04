Le syndicat des transports de Thunder Bay demande des solutions face à la violence

Les demandes des représentants syndicaux sont : l'ajout des agents de sécurité dédiés aux transports publics, la formation à la désescalade, l’ajout d’un deuxième contrôleur pour le travail de nuit et la surveillance des terminaux de l'hôtel de ville et de la rue Water.

Une rencontre a eu lieu lundi entre les conseillers municipaux de Thunder Bay et des représentants syndicaux du transport en commun de la ville.

Le soir même, un marteau a été lancé à travers la fenêtre d'un bus et un passager a été blessé par un éclat de vitre.

Les chauffeurs d'autobus font face à des agressions physiques et verbales récurrentes depuis plusieurs années.

Cette situation a eu des répercussions négatives sur la santé mentale des travailleurs.

Fred Caputo, président de la section locale 966 de l'Amalgamated Transit Union, a confié à la CBC que le moral des opérateurs est au plus bas.

« On observe des troubles liés au stress post-traumatique chez certains d'entre eux, et plusieurs d'entre eux prennent des congés ou ne reviennent plus. »