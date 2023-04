Une pièce d’Émilie Monnet présentée au Festival d’Avignon

L'œuvre créée en 2021 porte sur Marguerite Duplessis, la première femme à la fois esclave et autochtone à avoir tenté de faire reconnaître sa liberté par un procès, dans la Nouvelle-France du 18e siècle.

Émilie Monnet a effectué des recherches historiques approfondies pour ce projet. Elle s’est entre autres référée aux travaux de la juriste métisse Signa Daum Shanks et de l'historien Brett Rushforth, en plus de puiser dans des mythologies à la fois personnelles et collectives.

Marguerite : le feu a d’abord été présentée le printemps dernier à L'Espace Go, à Montréal, d’après une mise en scène d’Émilie Monnet et d’Angélique Willkie.

Je me suis demandée qui était cette femme-là pour avoir ce feu intérieur , avait expliqué à l’époque Émilie Monnet à Radio-Canada.

De se révolter comme ça, de demander justice, alors qu’elle était catapultée dans une société qui n’était pas faite pour elle , avait ajouté l’artiste d'origine anichinabée et française.

Dans sa présentation de la pièce, le Festival d’Avignon décrit un hymne à la mémoire et à ce qui nous oblige. Quand saurons-nous reconnaître et réparer?.

Les membres de la distribution originale de Marguerite : le feu feront le voyage en France. On y compte notamment Anna Beaupré Moulounda, une artiste de Rouyn-Noranda qui a été sacrée actrice de l'année le week-end dernier lors du Gala Dynastie.