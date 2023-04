Une facture de près d’un million $ pour la saison annulée de patinage sur le canal Rideau

C’est ce que révèlent des documents obtenus par CBC grâce à une demande d'accès à l'information.

Les rapports de dépenses montrent que la CCN a déboursé un peu plus de 950 000 $ en factures entre le 1er novembre 2022 et le 24 février 2023, le jour où les responsables ont annoncé que le canal ne serait pas ouvert aux patineurs pour la première fois en 52 ans d'histoire.

La région de la capitale fédérale a connu l'un des hivers les plus chauds depuis des décennies. Ce facteur, combiné à de fortes précipitations de neige, a fait en sorte que les conditions n’étaient pas propices pour la formation d’une surface de glace suffisamment épaisse, sécuritaire et lisse.

La région de la capitale fédérale a connu l'un des hivers les plus chauds depuis des décennies. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Theriault

Jusqu’à tard dans la saison, la CCN est demeurée optimiste quant à la possibilité que la patinoire puisse ouvrir, du moins un tronçon. Des équipes étaient fréquemment sur place afin d’arroser la glace, dans l'espoir de la rendre praticable pour les patineurs.

640 000 $ pour la préparation

Selon les documents consultés, la CCN a versé plus de 640 000 $ à l’entreprise CapitalPropertyGuardians, une firme basée à Ottawa qui se spécialise dans la conception de patinoire. Elle compte 15 ans d’expérience en ce qui a trait à la préparation de la patinoire du canal Rideau.

Environ 150 000 $ supplémentaires ont été versés à ChamberlandBuildingMovers, une entreprise de Plantagenet, dans l’est ontarien, chargée notamment de déplacer les chalets qui animent la patinoire l’hiver.

Parmi les autres dépenses, figurent les services d’électricité et de déneigement ainsi que des frais pour des équipes de premiers soins et des frais de publicité.

CBC a également demandé le montant des dépenses liées aux salaires, mais cette information n’est pas disponible, car les employés dédiés à l’entretien et à la préparation des patinoires ne sont pas exclusivement affectés à celle du canal Rideau.

Par ailleurs, certains travaux effectués l’hiver dernier n'ont pas encore été comptabilisés, car les factures n'avaient pas été payées en date du 24 février.

Bilan partiel des dépenses

Par voie de communiqué de presse, la CCN a indiqué que la facture des opérations pour la saison 2023-2023 du canal Rideau n’était pas finale, expliquant qu'il était trop tôt pour donner le montant exact des dépenses.

Les coûts d'entretien de la patinoire du canal Rideau s'élèvent en moyenne à environ un million de dollars par an, a indiqué la CCN .

CBC a demandé des informations à la CCN quant au nombre d'employés qui travaillaient sur le canal et leurs salaires, mais la société de la Couronne n'a pas répondu et a décliné une demande d’entrevue.

Jusqu'à l'hiver dernier, la saison la plus courte de patinage sur le canal Rideau a été celle de 2016 et a duré 18 jours.

Des gens patinent sur la patinoire du canal Rideau. ( Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

La CCN a mis à l'essai de nouvelles méthodes de fabrication de glace et a renforcé sa stratégie sur les changements climatiques, alors que des données indiquent que les hivers dans la capitale fédérale sont de plus en plus chauds et humides.