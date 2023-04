Marc-André Grenon : le procès pourrait se tenir ailleurs qu’à Chicoutimi cet automne

Le prévenu a comparu mercredi après-midi par vidéoconférence au palais de justice de Chicoutimi. Il est toujours détenu à l'établissement de détention de Sorel-Tracy.

Étant donné que la défense a reçu les derniers éléments de preuve mardi, Marc-André Grenon devra revenir en Cour supérieure le 7 juin prochain pour fixer une date de procès qui devrait avoir lieu l’automne prochain.

La défense n’a pas précisé pourquoi elle demanderait que le procès soit tenu ailleurs qu’à Chicoutimi.

Guylaine Potvin étudiait au Cégep de Jonquière. Photo : Sûreté du Québec

Cette intention a surpris le procureur de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Pierre-Alexandre Bernard.

À ce stade-ci, bien entendu, la défense vient, de façon préliminaire, d'aviser la Cour pour la toute première fois de son intention de déposer une requête, donc cette requête-là ne nous est pas acheminée à l'heure où on se parle. On va se réserver bien entendu le droit de l'analyser, d'évaluer les tenants et aboutissants autant factuels que juridiques pour prendre position officiellement le moment venu , a expliqué Me Bédard.

Le 14 mars dernier, Marc-André Grenon avait été cité directement à procès, sans enquête préliminaire. Cette procédure exceptionnelle permet d'éviter à des témoins jugés fragiles de devoir témoigner à deux reprises devant le tribunal.

Guylaine Potvin était étudiante au Cégep de Jonquière quand elle a été retrouvée sans vie dans son logement de la rue Panet, à Jonquière.

La famille de la victime sur place

La famille de Guylaine Potvin, qui suivait les procédures judiciaires à distance depuis le début, assistait à l’audience en personne pour la première fois.

Les proches n'ont pas voulu s'adresser aux médias.

Depuis le début du processus judiciaire, ils démontrent un bon intérêt à assister, à être informé et que ça soit par la venue de la possibilité d'accéder à la Cour de façon virtuelle, donc les membres de la famille Potvin sont bien au courant et ont suivi les procédures un peu plus à distance depuis , a mentionné le procureur de la Couronne.

Selon ce dernier, le fait que la divulgation de la preuve est complète marquait une étape importante pour les proches qui espèrent enfin que justice soit faite plus de 20 ans après leur drame.

Le palais de justice de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Aujourd'hui, l'élément supplémentaire est la première passation devant la Cour supérieure qui est la cour compétente pour entendre le procès. On est à une date charnière ou la divulgation de la preuve est officiellement complétée et où nous désirons aller de l'avant avec la fixation d'un procès le plus rapidement possible , a-t-il ajouté.

Marc-André Grenon est aussi accusé de tentative de meurtre d'une jeune femme à Sainte-Foy la même année. Ces procédures se déroulent dans le district judiciaire de Québec. L’accusé a, dans ce cas, renoncé à son enquête sur remise en liberté. Son retour devant le tribunal est prévu pour le 18 avril pour la suite de la divulgation de la preuve.

Il a été arrêté le 12 octobre dernier.

D'après un reportage de Catherine Paradis