« En omettant de faire un suivi convenable des plaintes reçues, la Ville [de Val-des-Sources] a porté atteinte à la sécurité et à la santé des citoyens résidant dans le secteur. » C'est ce que conclut un rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) sur une explosion de propane survenue le 29 juillet dernier, qui a ravagé deux résidences de la rue Letendre en plus de causer « des lésions corporelles importantes » à une personne.

Dans son enquête, la DEPIM relève que la résidence où s’est produite l’explosion était située dans un secteur résidentiel, où les usages commerciaux et industriels sont prohibés , et que le stockage du propane ne respectait pas les normes en vigueur.

La DEPIM soutient également qu’au moins deux plaintes ont été déposées à la Municipalité, mais elle conclut que la Ville n’a pas fait un suivi convenable . Dans un cas, un simple avertissement verbal a été émis sans que celui-ci soit colligé dans les systèmes de la Ville; dans un autre cas, aucune démarche n’a été réalisée pour s’assurer que le propriétaire, André Vachon, avait bel et bien déplacé ses activités hors du milieu résidentiel.

La Ville admet que le système de plaintes a des lacunes et que des plaintes reçues au service d’inspection peuvent ne pas être répertoriées. Il est donc possible que d’autres plaintes aient été reçues concernant le commerce de remplissage de propane au 312, rue Letendre, et que celles-ci n’aient tout simplement pas été colligées , indique également la DEPIM en ajoutant estimer qu’en environ cinq ans, l’entreprise aurait vendu plus de 192 000 litres de propane.

Le rapport avance par ailleurs que la preuve révèle que le propriétaire effectuait le remplissage de bouteilles de propane pour les résidents d’un camping dont l’un des membres du conseil municipal est le gestionnaire. [...] Le propriétaire faisait également de la livraison de propane pour un événement majeur dont la Ville est le principal partenaire financier, et ce, depuis plusieurs années, [et qu'il] avait déjà livré du propane pour un événement du service incendie de la Ville .

« Il est donc peu probable que la Ville ignorait les activités du propriétaire au 312, rue Letendre. La Ville aurait dû prendre plus au sérieux les plaintes reçues pour s’assurer de mettre un terme à cette activité commerciale prohibée par la réglementation municipale, laquelle représentait également un risque important pour la santé et la sécurité des résidents de ce secteur. » — Une citation de La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale dans son rapport d’enquête

La DEPIM avance ainsi que la Ville aurait dû assurer un meilleur suivi et que son système de gestion des plaintes est déficient.

Rappelons que la Régie du bâtiment du Québec avait conclu, il y a plusieurs mois, qu'une mauvaise manœuvre lors du transvasement de propane d’un réservoir à une bonbonne était à l’origine de l’incendie.

Toujours selon la Régie du bâtiment du Québec, le propriétaire des lieux, André Vachon, exploitait un commerce illégal. Au total, 20 infractions lui étaient reprochées. Entre autres, il n’avait pas d’installations conformes, ses bouteilles de propane étaient périmées et sa méthode de transvasement était interdite. À la suite de l’enquête, M. Vachon a été convoqué par la RBQ le 28 mars dernier pour discuter de sa licence d’entrepreneur.

On n'a pas de torts par rapport à l’explosion

Contacté par Radio-Canada, le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, admet qu’il y avait des failles dans le processus de plaintes de sa municipalité. Oui, la Ville d’Asbestos avait des omissions à la suite de dépôts de plaintes. Il faut s’assurer que la plainte soit vraiment résolue avant de la fermer.

Selon lui, seulement deux plaintes avaient été déposées à la Municipalité concernant les activités d’André Vachon. On avait fait un suivi auprès de lui. On pensait que tout était réglé. Force est de constater qu’il restait encore des choses qui se produisaient à l’intérieur de la résidence.

« Tout le monde était au courant que M. Vachon faisait du transport et qu’il remplissait des bonbonnes de propane. Personnellement, je ne pensais pas qu’il faisait ça dans son garage. Et l’ensemble des réservoirs n’était pas [vis]ible de l’extérieur. » — Une citation de Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources

André Grimard soutient qu’André Vachon était le fournisseur principal pour l’ensemble de la collectivité de Val-des-Sources. En aucun temps je n’ai pensé vérifier s’il avait un permis. Je pense qu’on a fait une omission.

Il refuse toutefois d’admettre que la Ville a eu un rôle à jouer dans cette explosion. On n'a pas de torts par rapport à l’explosion, mais est-ce qu’on aurait été capables d’éviter certaines situations? Peut-être.

Le maire dit être à l’aise avec les recommandations de la DEPIM . C’est vraiment pour améliorer les procédures, non seulement chez nous, mais aussi pour que les autres villes puissent en bénéficier. On voit que ça aurait pu avoir des incidences plus graves. Il faut s’améliorer pour s’assurer de la sécurité de l’ensemble de la population.

Il soutient par ailleurs qu’un système de suivi plus rigoureux des plaintes a été instauré à Val-des-Sources à la suite de ce violent incendie.

La chargée des relations de presse et porte-parole de la Commission municipale du Québec, Isabelle Rioval, indique qu'un suivi sera effectué auprès de la municipalité pour s'assurer que les recommandations du rapport ont été mises en œuvre.

On leur demande de mettre en œuvre cet encadrement au niveau de la gestion des plaintes assez rapidement, dans les prochaines semaines et mois. La Commission reviendra voir, viendra vérifier et fera un suivi de ce rapport , assure-t-elle.