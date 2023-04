Le Festival du Vieux-Quai en Fête dévoile sa programmation

Le festival commencera jeudi le 13 juillet avec des prestations de Matiu, Koriass et DJ Champion.

Le lendemain, Ben Touzel, Les Gars du Nord, Vulgaire Machin et Killing Daisies se partageront la scène.

Samedi 15 juillet, en fin de festival, Bleu Jeans Bleu, France d’Amour, et en clôture duo Pépé et Sara (composé de Pépé et sa guitare et de Sara Dufour), viendront faire danser les festivaliers. Leur combinaison de musique, ça va être électrisant , promet le coordinateur Christophe Jones, à propos des derniers artistes à monter sur scène.

C’est une programmation qui se veut diversifiée, pour plaire à toute la communauté nord-côtière, selon la présidente du conseil d’administration du festival, Joannie Francoeur-Côté. Cette année, c’est la programmation la plus complète, et dont nous sommes le plus fiers , dit-elle. Notre souci premier, c’est de répondre à toutes les demandes de nos festivaliers potentiels .

Le site du Vieux-Quai en Fête se verra aussi transformé de plusieurs manières, à commencer par le poignet des festivaliers. À celui-ci sera dorénavant accroché un bracelet électronique, qui leur permettra l’entrée sur le site et de payer leurs consommations sur le site.

La présidente du conseil d’administration anticipe que la première année [avec le bracelet] ne sera pas parfaite . Il s’agit toutefois de raccourcir les files d'attente, dont la longueur constituait un problème lors des dernières années, selon Joannie Francoeur-Côté, qui précise que l’argent comptant devrait continuer d’être acceptée.

Un budget supérieur à celui des années précédentes permettra aussi au festival d’agrandir sa zone jeunesse, qui se déroulera en journée. On aura des jeux gonflables, des amuseurs publics, des maquillages, une offre alimentaire , promet Joanie Francoeur-Côté.

En étant très achalandé l’année dernière, le Festival du Vieux-Quai en Fête a su dégager des bénéfices dont il tire profit cette année. Il n’y a pas de secret, pour augmenter le budget de notre festival, il faut faire plus d’argent. C’est ce qui s’est passé l’année passée .

Avec l’agrandissement de l’offre et les nouveautés technologiques, les organisateurs du festival auront besoin de plus de bénévoles sur le site. Comme les années précédentes, l’attrait de cette main-d'œuvre constituera un défi pour le festival, qui va déployer une stratégie de communication pour trouver des volontaires.