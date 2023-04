Vers une grève du transport scolaire dans Lotbinière?

Les négociations entre le syndicat des chauffeurs de Transport Lotbinière et Transport Tilly et l’employeur sont au « point mort », depuis un mois selon le président du syndicat Serge Robitaille. Mardi, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire de la région de Lotbinière–CSN ont exprimé leur ras-le-bol devant le bureau du ministre de l’Éducation Bernard Drainville.

Ils se sont joints à leurs collègues de l’Association des chauffeurs d’autobus scolaires matanais qui sont de leur côté en grève générale illimitée depuis le 13 mars. On est venu appuyer des confrères qui sont comme nous et qui attendent d’avoir un juste salaire pour continuer notre job comme il le faut , souligne Serge Robitaille.

Sans contrat de travail depuis le 30 juin, les 30 membres du syndicat ont voté à 77 % pour l’adoption d’une banque de 14 jours de grève lors d’une assemblée générale au début du mois de mars. Aucune date de grève n’a été fixée pour le moment, mais le président du syndicat lance un avertissement.

Si l’employeur ne nous donne pas de retour, on n’aura pas le choix d’aller en grève. On attend, on attend et puis il n’y a rien qui se passe , indique-t-il. Les discussions entre les deux parties achoppent principalement sur le salaire. On veut notre juste part , poursuit Serge Robitaille.

Ils espèrent que le ministre entendra leurs revendications. Bernard Drainville est sorti sur la place publique le 1er février dernier afin d'appuyer nos revendications actuelles dans le transport scolaire. Il a souligné à juste titre que les chauffeuses et les chauffeurs doivent avoir leur juste part. Notre employeur aussi ne semble pas pressé de comprendre son message , soutient le président du syndicat.

Les salaires qui nous sont versés dans le transport scolaire ne sont pas à la hauteur de nos responsabilités. Notre métier doit être valorisé. Nous nous sommes serré la ceinture depuis trop longtemps et nous voulons notre part des nouveaux budgets qui viennent d’être octroyés à notre employeur , avait déclaré en mars le président du syndicat, Serge Robitaille.

Une porte-parole du transporteur a indiqué qu'un conciliateur a été nommé pour faire bouger le dossier. Deux dates de rencontre sont aussi prévues avec le syndicat. Il n'a pas été possible d'obtenir d'autres commentaires sur la négociation en cours de la part de l'employeur.

En mars, une grève d’un mois des transporteurs scolaires touchant plus de 3000 élèves de Québec et des municipalités de la rive sud avait pris fin lorsque les membres des syndicats ont adopté une entente de principe.