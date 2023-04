Un hôtel autochtone parmi les meilleurs au monde, selon un magazine de voyage

Le Klahoose Wilderness Resort, un lieu de villégiature appartenant à une Première Nation de la Colombie-Britannique, figure sur la liste des 15 meilleurs établissements où séjourner en 2023 du magazine de voyage américain AFAR.

Selon la publication, la sélection des 15 destinations présente ce qu'il y a de mieux en matière de design, de confort et de durabilité dans le monde entier .

L’éditrice déléguée principale d’AFAR, Jennifer Flowers, explique que les établissements choisis cherchent continuellement à réduire leur empreinte carbone, à aider les communautés de manière significative et à mettre les clients en contact avec des paysages [locaux] .

Le centre de villégiature propose des forfaits consacrés à la faune et à la culture. Photo : AFAR/ Klahoose Wilderness Resort

Le Klahoose Wilderness Resort est situé sur les terres traditionnelles de la nation Klahoose, à Desolation Sound, près de Powell River.

Il propose des forfaits tout compris de trois et quatre nuits, de mai à octobre, consacrés à la faune et à la culture. Les visiteurs peuvent participer à des excursions d'observation de grizzlis et de la faune marine et terrestre menées par des guides autochtones.

Les séjours comprennent l'hébergement, les repas, les visites, les activités autochtones, l'utilisation des embarcations et des sentiers de randonnée. Ils sont toutefois assez coûteux. Un forfait À la découverte de Klahoose de trois nuits, par exemple, coûte au minimum 2495 $ par personne.

Le lieu de villégiature peut accueillir jusqu’à 22 personnes et n’est accessible que par voie maritime depuis Lund ou Powell River, ou aérienne, depuis Campbell River ou Vancouver.

Parmi les autres destinations de la liste du magazine AFAR pour 2023 se retrouvent un gîte dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie, un hôtel de luxe au Rajasthan, en Inde, ou encore une auberge à 90 minutes de la ville de New York.

Un autre établissement au Canada, l’hôtel Muir, à Halifax, a lui aussi été sélectionné par la publication.