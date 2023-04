Des fossiles trouvés en Alberta éclairent sur l’évolution des dinosaures en oiseaux

Une analyse chimique de coquilles d'œufs fossiles du Troodon, un dinosaure carnivore d'un mètre de long qui vivait il y a 75 millions d'années, offre de nouvelles informations sur la façon dont les dinosaures vivaient, se reproduisaient et ont évolué en oiseaux.

François Therrien, paléontologue au musée paléontologique Royal Tyrrell de Drumheller, en Alberta, est coauteur de l'étude publiée lundi dans la revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), qui a analysé des coquilles d'oeufs de dinosaures enterrés dans le sud de l'Alberta.

Selon lui, l'étude peut donner beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé lors de cette transformation d'un dinosaure mangeur de viande typique en oiseau [...] .

Il ajoute que la transition a été progressive, ce que les chercheurs ont découvert en examinant les similitudes entre le dinosaure et les reptiles et oiseaux modernes.

Nous avons pu comprendre que le dinosaure produisait ses œufs très lentement, ce qui est typique des reptiles modernes , explique Darla Zelenitsky, professeure de paléobiologie des dinosaures à l'Université de Calgary et également membre de l’équipe ayant réalisé l’étude.

Un des nids de Troodon trouvés en Alberta. Photo : Fournie par Darla Zelenitsky

Les chercheurs ont pu également déterminer les températures corporelles des Troodons et ainsi mieux comprendre le système reproducteur du dinosaure.

Des nids de dinosaures, dont certains ont été trouvés dans deux sites du sud de l'Alberta, avaient jusqu'à 24 œufs. Cela suggère que les Troodons femelles ont pu pondre des œufs dans des nids communs.

Maintenant, nous avons un support analytique qui nous permet d’avancer que ces Troodons partageaient probablement leur nid , relève Mattia Tagliavento, auteur principal de l'étude et chercheur postdoctoral à l'Université Goethe de Francfort, en Allemagne. Ce qui est un comportement qui s'observe désormais dans la nature chez certains oiseaux comme les autruches.

Un morceau de coquille d'œuf d'un dinosaure Troodon. Les fragments analysés avaient à peu près la taille d'un ongle. Photo : Fournie par Darla Zelenitsky

Technique prometteuse

François Therrien se dit surpris de la quantité d'informations pouvant être glanées à partir de minuscules fragments de coquille d'œuf pas plus gros qu'un ongle. Par exemple, des coquilles d'œufs ont déjà été utilisées pour estimer la température corporelle de certains autres types de dinosaures, qui varie d'une espèce à l'autre.

Mattia Tagliavento note que la technique peut être précise à plus ou moins 4 °Celsius.

Illustration d'un Troodon couvant ses oeufs. Des nids fossiles ont été trouvés avec jusqu'à 24 œufs, suggérant ainsi qu'ils étaient partagés par plusieurs femelles. Photo : Masato Hattori

David Varricchio, professeur de paléobiologie à l'Université de l'État du Montana, soutient lui aussi que la technique d'analyse de la coquille d'œuf utilisée par les chercheurs recèle un grand potentiel, mais qu'elle est encore au début de son application.

Il n'a pas participé à la nouvelle étude, mais en a réalisé une suggérant que les Troodons pondent leurs œufs par paires, en fonction de leur disposition dans le nid.

À ce sujet, l’on note que les oiseaux femelles ont un ovaire et qu’ils peuvent pondre un œuf tous les un ou deux jours, alors que les reptiles ont deux ovaires, ce qui signifie qu'ils peuvent produire deux œufs à la fois même s'ils ne peuvent pas faire des œufs aussi vite que les oiseaux. Les scientifiques ignorent cependant si la perte évolutive d'un ovaire s'est produite chez les dinosaures non aviaires ou après la transition vers les oiseaux.

Ils cherchent aussi à savoir si les Troodons auraient pu survivre dans des zones humides dans différentes parties du monde, par opposition aux régions semi-arides où les œufs ont été découverts pour la première fois.

Avec les informations d'Emily Chung et La Presse canadienne