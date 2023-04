La piscine de Chandler rouvre au public après des semaines tumultueuses

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, confirme que quatre sauveteurs et quatre aides-sauveteurs sont retournés au travail, ce qui a permis la réouverture.

« C’est une bonne nouvelle! » — Une citation de Gilles Daraîche

Ça n’a pas été le fun pour eux de rester chez eux et de ne pas être capables de venir à la piscine, et ça a été difficile pour les gens qui utilisaient la piscine , ajoute Gilles Daraîche.

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le maire précise toutefois que toutes les activités ne sont pas encore de retour.

C’est sûr qu’on n’a pas recommencé toutes les activités de piscine, il y a de la mise en forme qui ne sera pas faite tout de suite. On commence graduellement, on espère que les gens vont y prendre goût et qu’il y aura une bonne participation encore , ajoute M. Daraîche.

Les heures d’ouverture de la piscine se trouvent sur le site de la Municipalité de Chandler et sur sa page Facebook.

Le maire note que les cours de sauvetage sont toujours suspendus pour le moment. On travaille fort pour avoir un formateur et pour que ça puisse commencer le plus tôt possible.

Gilles Daraîche prévoit que des sauveteurs seront présents sur les plages de la municipalité cet été.

Une employée renvoyée

Les activités de la piscine municipale ont été perturbées à la suite d’une enquête administrative qui a mené au renvoi de la directrice des activités aquatiques, Dominique Giroux, en mars.

Mme Giroux chapeautait également l’organisme à but non lucratif (OBNL) Sauvetage adrénaline, qui offre des cours de sauvetage.

Le complexe sportif a eu un déficit d'exploitation de 322 000 $ en 2021 et de 311 000 $ en 2022, selon le maire.

Quand c’est l’argent des contribuables, on a un devoir clair, net et précis : c’est de bien administrer les fonds publics , dit Gilles Daraîche.

Le conseiller syndical pour la Confédération des syndicats nationaux (CSN) à Chandler, Éric Babin, confirme qu’il y a eu dépôt d'un grief et que le syndicat contestera le congédiement de Dominique Giroux.

Une autre employée de la municipalité, également impliquée dans ce dossier, s’est mise en arrêt de travail.