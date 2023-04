La frontière entre cinéma et jeux vidéo s’efface, selon le créateur de Mario

Plus de 40 ans plus tard, Mario s'est imposé comme le héros le plus célèbre de l'histoire du jeu vidéo et s'affiche au cinéma à partir de mercredi, avec Super Mario Bros, le film.

« Je ne crois pas que quiconque ait pensé que Mario serait aussi important, y compris moi-même. » — Une citation de Shigeru Miyamoto

Le légendaire concepteur de jeux vidéo, qui a coproduit ce long métrage d'animation, n'en revient pas du chemin parcouru par son personnage.

C'est comme voir une illustration en 2D prendre vie sous la forme d'une marionnette en 3D, puis cette marionnette prendre vie et devenir un être humain , retrace-t-il, en espérant que le film va donner aux fans le sentiment que Mario existe vraiment.

Faire mieux que son prédécesseur

Surpasser le premier passage du plombier sur grand écran ne sera pas difficile.

Le film dérivé du jeu Super Mario Bros, sorti en 1993, est l'archétype du film douteux inspiré par un jeu vidéo. Photo : Hollywood Pictures

Sortie en 1993, l'adaptation cinématographique initiale consacrée à son univers était une dystopie ratée, où Mario se retrouvait plongé dans une dimension apocalyptique peuplée de dinosaures. Nintendo avait simplement vendu le nom de son héros à Hollywood, sans participer à la réalisation.

Le géant japonais du jeu vidéo a retenu la leçon, mandatant le père de Mario, Shigeru Miyamoto, à coproduire le nouveau film avec Chris Meledandri, le fondateur d'Illumination, studio d'animation parisien auteur des succès Moi, moche et méchant (Despicable Me) et Les Minions (The Minions).

Nous voulions développer le film nous-mêmes, au lieu d'en faire une licence, insiste M. Miyamoto. J'étais certain que nous devions nous impliquer, sinon cela ne pouvait pas se faire .

Pour les nostalgiques, mais pas que

Cette collaboration accouche d'un film d'action coloré, dont le rythme effréné est pensé pour les enfants, mais qui réserve de nombreux clins d'œil aux générations de joueurs et de joueuses nostalgiques.

L'affiche du film « Super Mario Bros. » qui sort en salle le 5 avril 2023. Photo : Universal Pictures

Le long métrage esquisse les origines de Mario et Luigi. À New York, les deux frères en salopette ont du mal à faire décoller leur toute jeune entreprise de plomberie, lorsqu'ils sont soudainement aspirés par un tuyau vert.

Mario se retrouve alors au Royaume Champignon, où il doit sauver Luigi, tombé dans les griffes de l'affreux Bowser, le méchant mi-dragon mi-tortue de la saga.

Un changement stratégique

L'idée d'un film a découlé d'un changement stratégique opéré par l'entreprise japonaise. Il y a une dizaine d'années, Nintendo a voulu rendre ses jeux plus axés sur les personnages , selon M. Miyamoto.

« Nous voulions que même les gens qui ne jouent pas reconnaissent nos personnages. » — Une citation de Shigeru Miyamoto

Cela a notamment conduit à la production du film, mais aussi à la création de parcs d'attractions sur le thème de Mario à Osaka et à Los Angeles.

Auparavant, outre les sempiternels Wahoo! et Let's-a-go du petit plombier, les développeurs et développeuses n'ajoutaient rien d'extra ou d'inutile au personnage, pour pouvoir l'adapter à tous types de jeux.

Une légende du jeu vidéo

À 70 ans, M. Miyamoto, également créateur de la légendaire série Zelda, est souvent considéré comme le Steven Spielberg du jeu vidéo. Pourtant, travailler pour le grand écran a demandé au maître de s'adapter.

J'aime les films. Je ne suis pas un expert en cinéma , reconnaît-il, en se réjouissant d'avoir pu assister à tout le processus de création d'un film, grâce à sa collaboration étroite avec Chris Meledandri pendant six ans.

Le film s'offre une distribution de luxe côté doublage, avec notamment Chris Pratt (Les gardiens de la galaxie) pour donner vie à Mario dans la version originale en anglais.

Mais son interprétation très américaine du plombier sautillant, loin de l'accent italien des jeux vidéo, a suscité la polémique parmi les fans lors du dévoilement des bandes-annonces du film.

L'acteur a revendiqué le choix de s'éloigner de l'intonation aiguë traditionnelle du personnage, qui aurait pu s'avérer agaçante lors d'un film de 90 minutes. L'intrigue fournit d'ailleurs une explication humoristique pour justifier cette élocution différente.

Reste à savoir si M. Miyamoto et Nintendo ont pris goût à être aux manettes d'un film. Après Super Mario Bros., le géant envisage-t-il une suite ou bien une adaptation de l'univers Zelda sur grand écran?