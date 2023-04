Sur presque 400 pages, le livre revient sur les nombreux tournants de la vie de l'union.

Enrichi d’archives, de coupures de journaux, de témoignages d’époque et d’entrevues avec des membres actuels, le travail a été entamé en 2016 par l’étudiante Angélique Dauriac et fini sept ans plus tard par Cyril Parent. Ça fait longtemps que l’ UNF voulait faire l’historique , explique-t-il.

En 2021, c’est lui qui a repris et terminé le travail d’épluchage et de tri des archives. Artiste graphique de métier, il a aussi réalisé la mise en page.

« J’ai fouillé dans une quinzaine de boîtes d’archives. [Ce travail] est bénéfique pour nos anciens membres et la nouvelle génération. » — Une citation de Cyril Parent

Le mandat de l’organisme est de faire rayonner la culture française auprès des francophones du Manitoba, explique la vice-présidente, Brigitte Arondel-Parent. Celle qui partage aussi la vie de Cyril Parent rappelle qu’à l’origine, l' UNF avait pour mission d’accueillir les nouveaux arrivants venus de France. On s’est ouvert , souligne-t-elle.

Être bien chez soi

Les locaux de l’ UNF ont longtemps été le marqueur de sa vitalité. Le livre explique qu' être bien chez soi pour l’ UNF signifiait avoir un local [pour] se rassembler et fraterniser dans un cadre de respect mutuel, en partageant la même langue et culture .

Les archives montrent que la première salle a été louée en 1956, au 177, rue Eugénie, dans le sous-sol du Kenny Building , un édifice qui appartenait à la Ville de Saint-Boniface. Les locaux ont été inaugurés par l’ambassadeur de France, entre autres, et de nombreux bals qui ne génèrent aucun profit y sont organisés.

En 1961, le contrat de location n’est pas renouvelé, faute d'argent. L'association déménage alors au 191, [boulevard] Provencher et déménage 10 ans plus tard, en 1971, au 541, rue Giroux, où elle restera plus de 35 ans.

C’était des années de gloire, il y avait des bals chaque semaine , explique l'auteur.

Cela entraîne un renouveau d’élan au club qui compte organiser des danses tous les week-ends afin d’attirer les jeunes et des nouveaux membres. [… ]Commence une époque joyeuse et motivante pour l’ UNF , peut-on lire dans le livre.

Les années fastes de Folklorama

Un chapitre important du livre est consacré au Festival Folklorama, auquel l’Union nationale française a participé à neuf reprises, entre 1983 et 1994.

L’ UNF avait le pavillon de la France dans ce festival qui est le plus important de Winnipeg et qui présente les cultures du monde entier.

En 1991, un article du Winnipeg Free Press témoigne de l’augmentation de loyer du pavillon français, explique Cyril Parent. Dans une lettre demandant le soutien du maire de Winnipeg, l’ UNF parlait d’une augmentation du loyer de 600 % en quelques années, alors que l’organisme ne gagnait au mieux quelques centimes de l’heure pour le pavillon .

Ça a mis un coup de guillotine au bon fonctionnement du pavillon de France , estime Cyril Parent.

Tous les profits de Folklorama allaient à des bourses d’études, aux scouts, pour aider les Français qui en avaient besoin , précise Brigitte Arondel-Parent.

Un nom remis en question

L’Union nationale française a changé de nom au cours de l’histoire, ce qui pourrait encore arriver. Certains mots rendent la confusion possible avec des partis politiques, notamment du Rassemblement national, parti d'extrême droite en France (anciennement connu sous le nom de Front national).

Beaucoup de gens pensent que l’ UNF est un parti politique. Pendant les 110 années, à plusieurs reprises, il y a eu [des débats sur le] changement de nom [qui était anciennement l’Union nationale française de l’Ouest canadien NDLR ). Ce n’est pas facile de changer de nom , insiste Brigitte Arondel-Parent.

Pour la suite, Cyril Parent souhaite qu’une nouvelle vague de jeunes bénévoles donne un nouveau souffle à l’ UNF . Le livre montre la vitalité du club pendant toutes ces années, ça responsabilise le club qui peut s’appuyer sur ces succès passés .