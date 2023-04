Un des acteurs du vol de données chez Desjardins poursuit... Desjardins

Mathieu Joncas reproche à la Fédération et ses filiales de lui avoir sans droit retiré certains avantages financiers dont il bénéficiait à titre de client.

Le résident de Lac-Beauport intente cette poursuite personnellement, mais aussi pour sa compagnie Centres hypothécaires Dominion Accès, de Québec.

Les noms de sa conjointe et d'un autre résident de Lac-Beauport apparaissent également comme poursuivants.

Réclamation d'un million de dollars

Ils réclameront au moins un million de dollars a fait savoir à Radio-Canada leur avocat, Me Olivier Desjardins.

Pour l'instant, leur requête indique un montant de 100 000 dollars, mais il sera ajusté à la hausse ultérieurement, confirme l'avocat.

Le document juridique déposé au greffe de la Cour supérieure à Québec s'avère laconique puisqu'il a été inscrit pour éviter une éventuelle prescription du recours , explique Me Desjardins.

Une version plus substantielle, avec le montant exact qui sera réclamé, sera déposée dans les prochaines semaines.

Mathieu Joncas et les autres demandeurs reprochent à Desjardins de leur avoir causé «un énorme stress financier» et «des pertes de revenus». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Énorme stress financier

Dans leur requête, Joncas et les autres demandeurs déplorent que les Caisses Desjardins aient fermé des marges de crédit, réduit le transit d'un compte et retiré leur autorisation à un prêt hypothécaire .

Tous ces agissements ont causé un énorme stress financier, des pertes de revenus, des troubles, inconvénients et ennuis , se plaignent les demandeurs.

La Fédération des caisses aurait pris ces mesures à l'automne 2019. Des médias venaient alors de révéler que des courtiers et des entreprises du milieu financier à Québec auraient racheté les informations dérobées.

En réaction à un reportage

Il fut allégué dans un reportage de Quebecor en octobre 2019 que nos clients étaient impliqués dans le vol de données chez Desjardins, ce qui est totalement faux , soutient Me Desjardins, dans un échange de courriel.

Il ajoute que Desjardins sur la foi de ce reportage, sans demander d'explications, a voulu modifier les relations bancaires qu'il avait avec nos clients .

Mathieu Joncas a depuis vu son permis de courtier immobilier être suspendu pour un peu plus d'un an, en plus de se voir imposer des amendes totalisant 36 000 dollars.

L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Photo : Radio-Canada / La facture

Le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) l'avait reconnu coupable d'avoir acheté des informations concernant de 150 000 à 200 000 personnes, pour un montant de 100 000 dollars.

Le courtier immobilier a toutefois porté sa condamnation en appel.

Quant à l'enquête policière, elle n'a jusqu'ici mené à aucune accusation criminelle.

« Nous sommes d'avis que les différentes procédures judiciaires ainsi que l'enquête policière en cours démontreront que notre client n'avait rien à se reprocher, et donc, que Desjardins ne pouvait pas agir comme il l'a fait à son endroit. » — Une citation de Me Olivier Desjardins, avocat de Mathieu Joncas

Les allégations de Mathieu Joncas et des autres demandeurs dans leur recours civil n'ont pas encore été prouvées.

Comme la Fédération des Caisses Desjardins pourrait les contester lors d'un éventuel procès, elle n'a pas souhaité commenter le dossier dans les médias.