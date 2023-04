L’Anse-Saint-Jean : seconde ouverture de registre pour l'usine de traitement des eaux

Un règlement similaire avait été rejeté par les citoyens le 26 janvier dernier alors que 240 Anjeannois avaient signé le registre ouvert par la municipalité.

Les nombreux signataires avaient forcé les élus de L’Anse-Saint-Jean à abandonner le règlement d’emprunt. La tenue d’un référendum aurait été possible, mais aurait nécessité de débourser un montant de 25 000 $, selon le maire Richard Perron.

Richard Perron, maire de L’Anse-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

M. Perron a donc opté pour tenir deux séances d’information réunissant 150 personnes. L’objectif étant de démystifier le projet et d’améliorer la perception citoyenne.

Cette fois-ci, la municipalité est confiante d’obtenir l'appui de la population pour la construction de son usine de traitement des eaux usées. Le registre sera ouvert à nouveau et il est souhaité par les élus que les signatures des personnes habiles à voter n’atteignent pas 132.

On pense que les citoyens ont les bonnes informations pour prendre une décision très éclairée et on se fie sur la bonne foi des citoyens. On croit que les citoyens aussi sont sensibles à la question environnementale parce qu’il va falloir faire quelque chose, ne serait-ce que pour la nappe phréatique et ne serait-ce que le renouvellement de certaines installations septiques qui ne sont pas conformes , explique-t-il.

Le projet dans son ensemble permettra de traiter au même endroit les eaux usées de trois projets de lotissements, dont le développement immobilier Le Croissant évalué à 32 M$ mené, entre autres, par le triathlète Pierre Lavoie. Il est indiqué que l’usine pourra aussi traiter les eaux usées des autres résidences du secteur. Le montant de 3 M$ demandé par la municipalité a d’ailleurs été estimé par le promoteur de ce développement.

La facture totale serait partagée entre tous les résidents de L’Anse-Saint-Jean, le montant qui s'ajouterait aux comptes de taxes municipales pour ce projet non financé par le gouvernement serait de 80 à 290 dollars par propriétaire. Il s’agit d’un des points qui accrochent pour plusieurs citoyens.

Marie-Francine Bienvenue, une résidente de L’Anse-Saint-Jean, estime que les citoyens manquent d’informations sur le projet et les coûts qu’il représentera pour les citoyens. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Normalement, quand des résidents secondaires ont besoin de fosses septiques ou de traitement des eaux, ce sont ces résidents qui payent. Tandis que là, la municipalité veut faire un emprunt et veut que tous les citoyens de L’Anse-Saint-Jean en soient responsables pendant 25 ans [Durée estimée du remboursement de l’emprunt]. Et comme c'est pour des résidences secondaires, il y a pas de possibilité de subvention parce que l'argent public n'est pas censé servir à ça , conclut Marie-Francine Bienvenue, une résidente de la municipalité qui a l’intention de signer le registre pour une seconde fois.

Avec les informations de Michel Gaudreau