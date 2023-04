Alimentation : la hausse des salaires des grands patrons fait sourciller

Ian Lee, professeur associé à la Sprott School of Business de l'Université Carleton d'Ottawa, estime néanmoins en entrevue avec CBC News  (Nouvelle fenêtre) que l'attention portée à la rémunération des dirigeants est malavisée, car celle-ci est soumise aux mêmes règles d'offre et de demande que celles qui régissent le reste du marché.

Qu'il s'agisse d'artistes, de musiciens, d'athlètes ou de PDG , il y a une offre et une demande, et vous payez le prix du marché ou vous les perdez , a-t-il déclaré.

Il avance même que de telles critiques peuvent être dommageables pour la réputation du Canada. [Nous créons] des conditions qui font que le Canada n'est pas un bon endroit où investir parce que les politiciens s'en prennent à vous si vous gagnez beaucoup d'argent , a-t-il affirmé.

Augmentations notables

Galen Weston, PDG de Loblaws (Provigo), Michael Medline, PDG d'Empire Foods (IGA, Sobeys, FreshCo, Farm Boy, Foodland), et Eric La Flèche, président de Metro (Food Basics), sont à la tête des trois chaînes d'épiceries qui constituent la majorité de l'industrie canadienne de l'alimentation.

Galen Weston a reçu 8,4 millions $ pour diriger Loblaws en 2022, une augmentation par rapport à sa rémunération de 2021 (5,4 millions $) et de 2020 (3,5 millions $).

Eric La Flèche a touché une rémunération de 5,3 millions $ l'an dernier, une hausse par rapport à son salaire précédent de 5 018 907 $.

Enfin, Michael Medline a touché un total de 8 651 285 $ l'an dernier, une augmentation d'un peu plus de 7,4 millions $, mais une baisse par rapport aux plus de 13 millions $ gagnés en 2020, année où il s'est vu octroyer plus de 8 millions $ en options d'achat d'actions.

Ces mêmes patrons ont rejeté les allégations selon lesquelles ils tireraient profit de la forte inflation, devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire enquêtant sur les causes de l'inflation alimentaire.

Selon les auteurs du Rapport annuel sur les prix alimentaires, une famille de quatre personnes aura des dépenses annuelles en nourriture qui pourraient s'élever à 16 288,41 $ en 2023, soit 1065,60 $ de plus qu’en 2022. Les prix des aliments dans les épiceries ont crû de 11,4 % en janvier par rapport à l'an dernier. C'est aussi près du double du taux d'inflation global, qui était de 5,9 % en janvier.

Le cas Weston

Selon M. Lee, si M. Weston est devenu la cible de tant d'hostilité, ce n'est pas seulement en raison de sa richesse – évaluée à plus de 9 milliards $ par le magazine américain Forbes –, mais aussi parce qu'il est le visage de la marque Loblaws et qu'il apparaît dans une série de campagnes publicitaires de l'entreprise.

C'est une chose de l'avoir comme PDG de l'entreprise, mais c'en est une autre de lui confier la publicité opérationnelle de l'entreprise, a-t-il déclaré. Il serait probablement prudent, d'un point de vue stratégique, de ne pas mettre l'accent sur quelqu'un comme lui, parce qu'il est devenu un paratonnerre pour les critiques.

S'il reconnaît qu'il y a peu de risques que Galen Weston quitte l'entreprise familiale, n'importe quel autre cadre occupant le même poste recevrait un salaire similaire.

