Deux parents de Gatineau se battent pour que leur fils autiste retourne à l’école

Parmi ces élèves, il y a Zachary, un adolescent de Gatineau scolarisé à domicile depuis novembre 2022.

C’est très long , affirment ses parents, Pascale Vigeant et Alain Fournier, qui disent se battre pour que leur fils puisse réintégrer le milieu scolaire dans de bonnes conditions.

Zachary a 14 ans. Ses parents le décrivent comme un petit gars super attachant, super intelligent qui a reçu plusieurs diagnostics, notamment d’autisme, de trouble d’anxiété, d’opposition et de trouble de déficit de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH) sévère.

Ces dernières années, Zachary était scolarisé en classe spécialisée de type Trouble du spectre de l’autisme (TSA). Mais après plusieurs incidents, dont certains violents, et des expulsions, ses parents disent avoir été informés au mois de novembre 2022 par le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) que leur fils devait être scolarisé à domicile.

Plusieurs élèves en situation de handicap ou avec des troubles comportementaux sont en bris de service et sont parfois domiciliés à domicile sur une longue période.

On nous a mentionné qu’il est tellement difficile qu’ils n’ont pas les ressources pour l’accueillir. Mais il a déjà fonctionné en classe. [...] Il a ses problèmes, je ne le nierai jamais, mais il faut l’aider, il doit apprendre à vivre en société , explique Pascale Vigeant, la mère de Zachary.

L’adolescent n’a pas souhaité apparaître dans ce reportage. Ses parents ont également préféré qu’il ne soit pas montré pour ne pas lui causer d’anxiété.

Chaque semaine, deux enseignants se relaient pour fournir à Zachary huit heures d’enseignement dans trois matières : le français, l’anglais et les mathématiques.

Certaines de ces heures doivent se faire en présence des parents, qui travaillent à temps plein et s’occupent aussi de deux autres enfants.

Ces deux enseignants sont excellents, mais toutes les autres matières ne sont pas vues , se désole Alain Fournier. Chaque semaine qui passe, Zachary s’isole de plus en plus.

En plus, il a un trouble alimentaire, mais là, c’est pire parce qu’il est à la maison tout le temps, ça me fait peur , explique la mère de Zachary, en ajoutant que tous les spécialistes médicaux qui suivent son fils mentionnent qu’il doit être en milieu scolaire pour son développement.

En 2021, un rapport du ministère de l’Éducation du Québec levait le voile sur le phénomène peu connu de bris de service dans les écoles.

Il dénombrait près de 1500 élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire avec des troubles du comportement ou d’autres difficultés ayant vécu ou vivant un bris de service .

Les bris de service peuvent prendre différentes formes, comme des suspensions à répétition, une scolarisation partielle ou totale à la maison.

En Outaouais, les centres de services scolaires commencent à mieux recenser ces élèves.

Non disponible

C'est extrêmement difficile pour les parents qui sont confrontés au bris de service [...] ils nous disent qu’ils sont à bout parce que du jour au lendemain, leur enfant qui était soutenu par deux, trois, quatre professionnels, on leur dit : occupez-vous-en , explique Bianca Nugent, présidente de la Coalition des parents d’enfants à besoins particuliers du Québec.

Pendant la pandémie, ce regroupement a mis en place une ligne téléphonique pour soutenir les parents dans cette situation. Plus d’une centaine de parents nous ont contactés pour avoir du soutien ponctuel , précise Mme Nugent.

« Si on n'est plus en mesure en tant que société de s'occuper de nos enfants les plus vulnérables, où est-ce qu'on s'en va? »