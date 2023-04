Les Pontiacs de Bonnyville en finale de division

Pour se rendre en finale de division, les Pontiacs ont disposé des Bobcats de Lloydminster en six rencontres lors du premier tour et des Wolverines de Whitecourt en cinq parties lors du deuxième tour.

Les Pontiacs ont bien rebondi après avoir perdu le premier affrontement des séries, à domicile, contre les Bobcats.

On a une jeune équipe qui a peu d’expérience en séries éliminatoires , raconte l’entraîneur-chef Mario Pouliot. Même si nous avons perdu 6-2, je crois que nous aurions dû remporter cette rencontre.

Lors de ce premier match, les Pontiacs ont lancé 39 fois sur le filet adverse, ne déjouant le gardien Matthew Syverson qu’à deux reprises.

Je crois que, si la série s’est rendue en six matchs, c’est grâce à leur gardien, et il faut lui rendre hommage , affirme l’entraîneur-chef des Pontiacs.

Durant trois des six rencontres, Bonnyville a lancé plus de 40 fois sur le but adverse, et durant les autres matchs, 39, 36 et 36 fois.

Les Pontiacs n’étaient pas les favoris pour remporter la série en demi-finale de division contre Whitecourt, mais Mario Pouliot croit que les deux duels entre les deux équipes en fin de saison ont eu un effet positif sur ses joueurs.

Deux semaines avant la fin de la saison, on a eu un programme double, là-bas, et on a perdu le premier match 5 à 1. On a gagné le deuxième match 5-2, et cette victoire-là nous a donné beaucoup de confiance.

Un adversaire redoutable

Pour la finale de division, les Pontiacs feront encore figure de négligés. Les Saints ont terminé la saison avec un dossier de 49 gains, 7 revers et 4 défaites en prolongation.

Des 11 défaites subies par Spruce Grove durant la saison, 4 se sont produites face à Bonnyville, dont 3 en prolongation.

C’est une très bonne équipe de hockey, on les respecte et on sait comment on veut jouer contre eux. On sait que ce sera des matchs serrés , mentionne Mario Pouliot.

Selon celui qui a remporté deux fois la Coupe Memorial comme entraîneur-chef, les prochains adversaires de sa formation ne sont pas aussi importants que les précédents, les Wolverines, mais ils sont plus rapides.

Ils sont menés dans le champ arrière par Breck McKinley, qui joue un rôle très important pour eux. Ils ont beaucoup de profondeur et pratiquent un style de jeu plus offensif que Whitecourt , observe Mario Pouliot.

Il ajoute que, pour espérer remporter la série, son équipe devra bien jouer sans la rondelle et tenter de créer plus d’attaques que l’adversaire.

L’entraîneur croit que le repos dont ont bénéficié les Saints pourrait jouer contre eux. Spruce Grove a obtenu un laissez-passer lors du premier tour et a ensuite remporté sa série contre Sherwood Park en cinq rencontres.

L'entraîneur vétéran pense que le fait que les Pontiacs n’ont pas eu beaucoup de jours de repos pourrait leur permettre d’amorcer la série de façon plus dynamique.

De bonnes séries pour les joueurs francophones

Comme ils l’ont fait tout au long de la saison, les trois joueurs francophones des Pontiacs continuent de rendre de fiers services à l’équipe.

Nicolas Beaudoin, de Saint-Paul, a inscrit quatre buts et six mentions d’aide pour dix points en neuf rencontres. L’attaquant a été blessé en fin de premier tour et a raté deux matchs.

Le Franco-Ontarien Max Séguin a récolté une moyenne de 1 point par match depuis le début des séries avec 11 points en 11 parties. Ses quatre buts ont été marqués à forces égales.

Enfin, le Québécois Ludovik Tardif a inscrit cinq buts et ajouté deux aides. Il occupe au troisième rang des meilleurs buteurs de l’équipe, derrière Matteo Giampa et Trey Funk, qui ont chacun marqué six buts.

Les deux premiers matchs de la série seront présentés à Spruce Grove vendredi et samedi. La série se déplacera ensuite à Bonnyville mardi et mercredi pour les matchs numéro trois et quatre.