Un printemps sans trop de moustiques s’annonce à Edmonton

Quelques faits justifient cette prévision, déclare Mike Jenkins. Il ne reste plus beaucoup de neige, une grande partie a déjà fondu et a été absorbée par le sol. Par conséquent, souligne-t-il, on aura peu d'eaux stagnantes qui favoriseraient l'éclosion des moustiques dans un avenir proche.

La situation peut cependant changer selon des précipitations, affirme-t-il. Si la Ville enregistre beaucoup de précipitations à la fin avril au mois de mai, cela pourrait entraîner des éclosions supplémentaires et une augmentation de la population de moustiques en juin et juillet : Il est donc difficile de faire des prévisions à ce stade, mais pour la saison printanière, cela semble assez faible pour le moment.

Le déparasitage, une nécessité

Pour cette saison, la Ville compte s’attaquer par la pulvérisation des pesticides, aux larves aquatiques dans les habitats temporaires où elles se développent.

Le programme va se focaliser sur les fossés en bordure de route, les zones industrielles, les ravins et les eaux libres qui se trouvent dans les champs à l'intérieur même de la ville d'Edmonton, explique Mike Jenkins.

« Nous n'avons pas de programme aérien à ce stade, mais nous poursuivons un programme terrestre solide et ciblé pour gérer de manière proactive la population de moustiques et faire en sorte que les parcs et les espaces extérieurs sont des lieux agréables et sains à apprécier pendant l'été. » — Une citation de Mike Jenkins, coordonnateur de la lutte antiparasitaire de la ville d'Edmonton

La stratégie consiste donc à repérer les zones où les moustiques se développent sous forme de larves aquatiques et à traiter ces plans d'eau avec un larvicide bio rationnel.

Edmonton mise aussi sur une approche par les systèmes naturels. Mike Jenkins parle de l'accroissement de la biodiversité par l'augmentation du nombre d'ennemis naturels des moustiques, comme les libellules, et la conservation des espèces comme les chauves-souris, qui peuvent également contribuer à la lutte contre les moustiques.

La particularité des moustiques d’Edmonton

Il existe environ 5000 espèces différentes de moustiques dans le monde, dont environ 30 espèces dans la région d'Edmonton, affirme Mike Jenkins. Ceux présents à Edmonton ont un certain nombre d'adaptations qui les aident à survivre aux conditions des Prairies et aux hivers.

Mike Jenkins explique que les larves de moustiques prolifèrent dans l'eau stagnante. Photo : Radio-Canada

L’expert les appelle espèces d'eau de crue. Elles pondent leurs œufs au bord d'un étang, au printemps ou en été. Ces œufs qui n'éclosent pas tout de suite sèchent en attendant qu’une pluie ou même une autre fonte des neiges remplisse la mare, s'élève au-dessus des œufs et les active.

Ils sont en dormance et c'est une adaptation fantastique aux conditions de sécheresse des Prairies , explique Mike Jenkins.

« Ils peuvent rester là jusqu'à 10 ans, à attendre que l'eau vienne activer. Ils peuvent aussi se développer dans des eaux à température assez froide. Nous avons quelques espèces qui peuvent même se développer dans l'eau en dessous de l'étang, alors qu'il y a encore de la glace sur la plus grande partie de l'étang. » — Une citation de Mike Jenkins, coordonnateur de la lutte antiparasitaire de la Ville d'Edmonton

Dans beaucoup d'autres pays par contre, relève M. Jenkins, la plupart des espèces sont ce que l'on appelle des espèces pondeuses de radeaux. Elles pondent et éclosent presque immédiatement en raison des températures plus élevées dans les zones tropicales, par exemple.

Nombre d'entre elles sont des vecteurs de maladies telles que le virus Zika, le paludisme. Ces espèces ne sont pas présentes chez nous. Même si elles étaient introduites, elles ne pourraient pas survivre , souligne l'expert.

Cependant, avec le changement climatique, beaucoup de ces espèces se répandent, dit Mike Jenkins. Au cours des deux dernières années, on a trouvé l'espèce qui peut transmettre le virus Zika dans le sud de l'Ontario. Mike Jenkins appelle à la vigilance.