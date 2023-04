Plus d’événements impliquant des armes à feu, mais moins d’homicides, dit le SPVM

Le corps policier a aussi servi une mise en garde aux personnes qui se promènent avec des armes illégales dans les rues : vous finirez par vous faire prendre, car nous n'avons jamais été aussi efficaces , a dit l'inspecteur David Shane, responsable de la Division des communications et relations médias du SPVM .

« Non, il n'y a pas plus de violence que l'année dernière, mais c'est certain que ça frappe l'imaginaire. » — Une citation de Inspecteur David Shane, responsable de la Division des communications et relations médias du SPVM

En fait, d'une année à l'autre, les chiffres sont assez semblables, a dit M. Shane.

Depuis janvier 2023, a-t-il détaillé, il y a eu 25 événements impliquant des armes à feu, alors qu'il y en avait eu 17 à pareille date l'an dernier.

Les tentatives de meurtre sont en légère baisse en 2023, avec 12 événements. En 2022, il y en avait eu 15.

Du côté des homicides avec arme à feu, un seul est survenu sur le territoire couvert par le SPVM jusqu'à maintenant, par rapport à trois en 2022.

Les cinq autres homicides survenus à Montréal cette année ont été commis avec une arme blanche et dans un contexte familial lié à un problème de santé mentale.

Notre cerveau tend à surinvestir les nouvelles négatives, ce qui teinte notre perception du monde comme plus menaçant. Mettre en mots comment on se sent est très aidant et, au besoin, il faut en parler à un professionnel de la santé mentale , avait expliqué la Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne, à Radio-Canada dans la foulée d'un drame survenu dans Rosemont. Arthur Galarneau avait alors poignardé à mort trois membres de sa famille.

Davantage d'armes saisies et de personnes arrêtées

Depuis janvier, 135 armes ont été saisies par les policiers du SVPM , en hausse de 14 sur un an. De janvier à avril 2022, 121 armes prohibées avaient été confisquées à leur propriétaire.

On note également une faible hausse du nombre d'arrestations. En 2022, 76 personnes avaient été arrêtées à pareille date, alors qu'il y en a eu 78 depuis le 1er janvier de cette année.

Au sujet des armes à feu, M. Shane a expliqué que plusieurs sont trouvées par les agents au fil de leur travail de vérification et d'inspection, car des efforts accrus sont déployés en ce sens.