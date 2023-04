Le cégep Garneau dévoile sa nouvelle clinique-école dentaire

Maintenant tout est informatisé et tout est plus actuel, comme ce que les étudiants vont retrouver quand ils vont aller dans les milieux professionnels , souligne Guylaine Turcotte, coordonnatrice et professeure du département d’hygiène dentaire au Cégep Garneau. Parmi les acquisitions, on compte des appareils d'empreintes virtuelles, deux imprimantes 3D, des simulateurs avec mannequin et de la radiologie numérique.

C’est la première fois depuis sa création que la clinique-école subit une mise à jour aussi majeure. On avait de l’équipement désuet qui datait de plus de 30 ans qu’on réparait, mais on était à risque d’avoir des chaises en moins et de ne plus pouvoir former autant nos étudiants , explique la professeure.

Depuis le mois de septembre, les locaux de cliniques sont fonctionnels pour accueillir des clients, mais il restait d'autres locaux à construire pendant l'automne. Photo : Courtoisie : Cégep Garneau

Pour arriver à faire un investissement aussi important, le Cégep a dû prévoir le coup plusieurs années en avance. Il faut faire un peu comme les écureuils et mettre des sous de côté. Le 13 millions vient de nos allocations ministérielles qu’on a observées en partie une année sur l’autre, d’une allocation spécifique du ministère et d’une campagne de financement majeure faite par notre fondation , relate Patricia Poirier, la directrice du

Certains équipements ont aussi été offerts par des donateurs, ajoute-t-elle.

Selon Mme Turcotte, les étudiants sont bien satisfaits de la mise à jour. Pas juste les étudiants, les professeurs aussi. Ça travaille bien, on a fait les bons choix , se réjouit-elle.

Accessible au public

Il n’y a pas que les étudiants et les professeurs du cégep qui profiteront des nouvelles installations, la clinique-école permet aussi à la population générale d’avoir certains soins dentaires à moindre coût.

On a à peu près 3000 clients de la grande région de Québec dans notre banque. Et, chaque jour, on a 8 nouveaux clients auxquels on fait un petit examen pour être capable d’évaluer leurs besoins , indique Guylaine Turcotte.

Une grande partie de leur clientèle a de plus faibles revenus, la clinique leur permet donc d’accéder à des soins préventifs pour une fraction du prix. Ça les aide à venir chez nous. Ça coûte environ 30 ou 35 $ le nettoyage, en comparaison avec le bureau privé où ça peut aller jusqu’à 80 $ , précise la coordonnatrice du programme.

Environ une quarantaine d'étudiants par cohorte sont admis dans le programme contingenté qui se remplit aisément chaque année. Photo : Courtoisie : Cégep Garneau

On est en soins préventifs, on prend les radiographies et on fait les actes qui nous sont réservés , ajoute-t-elle. Pour les soins plus invasifs qui, les clients sont référés à la clinique de l‘Université Laval ou à des dentistes à proximité.

En cohérence avec cette mission, le Cégep a aussi fait don de ses anciens équipements à trois organismes sans but lucratif, Collaboration santé internationale, Sourire mobile de la Mauricie et au Centre dentaire communautaire de Québec.