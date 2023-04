Fredericton confirme que chaque réseau de santé aura son conseil d’administration

À l’automne dernier, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, avait affirmé que les deux réseaux de santé, Vitalité et Horizon, ne seraient pas fusionnés. Mais il avait ajouté que leurs conseils d’administration pourraient l’être . Le ministre de la Santé, Bruce Fitch avait alors dit qu’aucune décision n’était encore prise.

Interrogé mercredi sur les intentions du gouvernement, le ministre Bruce Fitch a d’abord affirmé qu’il faudrait attendre le dépôt d’un projet de loi ce printemps pour en savoir davantage. Ce projet de loi devrait clarifier la situation après le remplacement des deux conseils d’administration par des fiduciaires, en juillet 2022.

Pressé de répondre, en mêlée de presse, le ministre Fitch a fini par annoncer ses intentions.

Il va y avoir deux conseils pour les réseaux de santé, je vais dire ça , a-t-il lâché. Mais le ministre n’a pas voulu en dire plus. Je voulais clarifier cela, parce que c'est un enjeu et c'est une question importante pour les gens de la province du Nouveau-Brunswick.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, n'a pas voulu dire quand, exactement, les conseils d'administration des réseaux de la santé reprendront leurs fonctions. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre Fitch n’a toutefois pas voulu préciser quel type de changements seront apportés, ni si des changements seront apportés quant à la nature des conseils d’administration. Il n’a pas précisé non plus quand les conseils d’administration reprendront leurs fonctions.

Ça, c’est un dossier très important pour moi et le premier ministre, et nous continuons les discussions pour ça et je pense pendant le futur proche, c’est un dossier dans la chambre , a-t-il répondu en français.

Le gouvernement n’avait pas le choix

La présidente-directrice générale du réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, a réagi à l’annonce par une déclaration écrite.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le système de santé du Nouveau-Brunswick dans son ensemble, pour le réseau de santé Vitalité ainsi que pour les droits linguistiques et culturels de nos patients et de nos équipes. Il est important de préserver la spécificité organisationnelle de notre réseau francophone , écrit Dre Desrosiers.

La présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

L’organisme Égalité santé en français estime que selon la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement n’avait pas le choix de maintenir deux conseils d’administration, soit un pour le réseau de santé francophone, et un pour le réseau de santé anglophone.

La charte parle de deux communautés qui ont droit à des institutions distinctes, et ces communautés-là ont le droit, par leurs conseils d’administration, de les gérer et de les gouverner , soutient Jacques Verge, porte-parole d’Égalité santé en français.

Le porte-parole d'Égalité Santé en français Jacques Verge, souhaite que le gouvernement donne de réels pouvoirs à un conseil d'administration de membres élus. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’organisme souhaite maintenant que le gouvernement reconnaîsse le droit réel de la communauté francophone de gérer ses institutions. Pour que le réseau nous appartienne, il faut que ce soit des personnes qui soient élues par la communauté francophone, et que ces gens-là aient un pouvoir réel , dit Jacques Verge.

Ce conseil d’administration devrait, selon lui, pouvoir choisir la personne qui occupera le poste de PDG , plutôt que ce soit le gouvernement qui le fasse. Les membres élus devraient aussi être en mesure d’élire la présidente ou le président du conseil d’administration.

L’opposition s’inquiète des changements possibles

Le chef de l’Opposition officielle, le libéral Rob McKee, demande au gouvernement de fournir plus de détails sur ses intentions en ce qui a trait, entre autres, à la composition des conseils d’administration.

Le chef de l'Opposition officielle, le libéral Rob McKee, souhaite en savoir plus sur les intentions du gouvernement en ce qui a trait à la composition des conseils d'administration des réseaux de la Santé. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La question de la gouvernance des conseils d’administration des régies de santé, je pense que c’est quelque chose d’important à souligner, on devrait avoir des réponses, nous donner un plan pour l’avenir des conseils d’administration, qu’est-ce que ça va être la composition des C.A., et puis nous donner des temps quand ça va être présenté , dit-il.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, se demande si le gouvernement consultera les communautés sur la question de la représentation aux conseils d'administration des réseaux de la santé. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau