Les Sags face à l’élimination : Yanick Jean ne changera pas l’approche de son équipe

L’Océanic a eu le dessus par la marque de 5 à 1 mardi soir, notamment grâce à trois buts marqués lors des 20 dernières minutes. Rimouski a les devants 3-0 dans cette série de premier tour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Ce n'est pas un match différent. Tu essaies de jouer plus sur les émotions, d'amener encore plus d'émotions dans le match. Sauf que notre approche ne changera pas. On a la même approche durant la saison, on a la même approche en début de série. On a une équipe extrêmement jeune. Il faut continuer d'y aller un match à la fois, une période à la fois, une présence à la fois. On ne peut pas voir ça comme une montagne en avant de nous , a analysé Yanick Jean en entrevue mercredi matin.

Les Saguenéens pourront compter sur le retour du défenseur Matteo Mann qui a terminé sa suspension de deux matchs. Il avait écopé de cette sanction à la suite d’une mise en échec à la tête lors du premier match.

À 19 h ce soir, il faut jouer, puis on va répondre présent comme on a répondu hier. On va essayer de tout donner, de tout laisser sur la table. C'est certain que l'ajout de Matteo physiquement contre une équipe comme ça, ça va nous aider , a poursuivi l’entraîneur-chef et directeur général à propos du défenseur de 6’6”.

En saison, les Saguenéens avaient terminé un point devant l’Océanic. Ils avaient cependant perdu leurs quatre matchs à Rimouski.