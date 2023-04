Retour des résidences de création en conte à Saint-Élie-de-Caxton

L'entente est toujours la même, l’artiste en résidence doit laisser un legs, quel qu’il soit, au village, avant de quitter à la fin du mois.

Nadyne Bédard profitera de son séjour dans la région pour travailler à l’élaboration de son troisième spectacle Fais à ta tête , qui aborde la pression du mariage et les préjugés sur le célibat des femmes à travers le temps.

« Mon conte parle de la diversité. Mon personnage est queer, c'est un conte traditionnel, je l'ai pimpé! » — Une citation de Nadyne Bédard, conteuse

La conteuse espère que son histoire trouvera écho auprès de toutes les générations, malgré son caractère inusité. Le village de Saint-Élie-de-Caxton l’aidera d'ailleurs dans sa cueillette. Nadyne Bédard souhaite aller à la rencontre des gens, discuter avec eux autour d’un café.

Elle souhaite également présenter son spectacle devant public dans le but de travailler la mise en scène et susciter la discussion. Elle aimerait aussi organiser une activité de médiation à la suite du spectacle.

« J'aimerais ça que les gens du club de l'âge d'or, de la maison des jeunes viennent, et que là à la fin du spectacle ça se mette à se jaser entre eux », dit-elle.

Nadyne Bédard présente des contes, mais également des chansons. Elle s’inspire des registres traditionnel et contemporain. Elle est également diplômée en littérature, en éducation ainsi qu’en ethnologie, un parcours qui teinte ses créations.

Une résidence possible grâce à Fred Pellerin

Depuis 2015, à Saint-Élie-de-Caxton, le printemps est synonyme de l’arrivée d'un conteur ou d'une conteuse qui vient s'installer dans une maison gracieusement prêtée par Fred Pellerin, en plein cœur du village.

Le seul loyer à payer par le ou la résidente de la maison est de prendre part à la communauté et contribuer à la vie culturelle du village.

« Chaque conteur ou conteuse qui s'installe une fois par année dans le mois d'avril doit donc, en contre-partie de l'hébergement, laisser quelque chose au village. » — Une citation de Fred Pellerin, conteur

Par le passé, des conteurs ont organisé des projets avec la maison des jeunes, une heure de conte pour les aînés, et des soupers festifs ou encore des histoires autour du feu.

Chaque contribution est différente, ce qui pour Fred Pellerin en fait toute la richesse. Parce qu’il y a ça de trippant dans le conte, que chacun arrive vraiment avec son univers, avec sa façon de faire .

Fred Pellerin a d'ailleurs dit avoir hâte de voir quelles surprises cette collaboration apportera. On ouvre la boîte et on attend de voir ce qui va sortir de là .

Cette résidence artistique est rendue possible grâce à Fred Pellerin, qui prête la résidence, ainsi qu’au Conseil des arts et des lettres du Québec, qui offre un soutien financier.

D'après le reportage de Raphaëlle Drouin