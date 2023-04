Taber attire des travailleurs avec succès grâce à un programme d’immigration rural

Nassima Way

Nassima Way

La Municipalité de Taber, située à près de 3 heures au sud de Calgary, a été acceptée dans le programme d’immigration destiné au milieu rural, le Rural Renewal Stream, l'été dernier. Elle ne s'attendait pas, alors, au succès qu’elle connaît depuis. Grâce à ce programme, plus d'une trentaine de postes pourront être pourvus.

Nous avons 36 candidats acceptés, ce qui signifie que 36 postes à temps plein ont été pourvus , affirme fièrement l'agente de développement économique Amy Allred. Treize d'entre eux sont déjà arrivés à Taber.

La Municipalité avait de la difficulté à attirer des travailleurs de la province ou du pays, un problème pour de nombreuses entreprises de la région.

Huit entreprises du secteur des services participaient au programme, lorsque la province a accepté l'adhésion de la Municipalité au programme, en juillet 2022.

Aujourd’hui, il y en a 21. Maintenant, nous voyons des entreprises avec des métiers plus qualifiés, comme le conseil scolaire, les centres de soins de santé et des employeurs plus importants qui veulent y participer , ajoute Amy Allred.

Selon elle, cet intérêt, qu'il soit le fait des entreprises ou des travailleurs étrangers, apporte une certaine stabilité dans la communauté.

Les entrepreneurs, comme des restaurateurs ou des détaillants, ont maintenant la possibilité de faire fonctionner leur établissement sans être obligés de fermer pendant certaines heures, faute de personnel. Nous avons vu des investissements et de nouvelles entreprises venir s'installer à Taber parce que nous disposons d'un programme qui peut aider à combler le manque de main-d'œuvre.

Lundi, la province a changé certains critères de sélection de trois programmes d’immigration, notamment celui qui vise à attirer dans les régions rurales des immigrants qui cherchent à créer une entreprise.

L’investissement requis pour y participer est passé de 200 000 $ à 100 000 $. Amy Allred trouve que c'est une bonne chose, car le programme Rural Entrepreneur Stream n’a pas eu autant de succès que le Rural Renewal Stream. Le niveau d'investissement était assez élevé. Nous espérons que, maintenant que le seuil a été baissé, nous aurons plus de demandes et plus d'investissements.

Depuis que la province a approuvé la participation de la Municipalité de Taber au programme Rural Renewal Stream et de quatre autres en juillet 2022, elle a accepté celle d'une vingtaine de villes, comtés et municipalités, dont la ville de Medicine Hat et le comté de l'Athabasca.