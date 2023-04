Le Centre-du-Québec et l’Estrie sont frappés par le verglas

Au Centre-du-Québec, plus de 3000 foyers de la MRC de Drummond étaient touchés par une panne vers 16 h. En Estrie, ce nombre s'élevait à un peu plus de 1300, principalement dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François

Le verglas frappe Drummondville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Ailleurs dans la province, Hydro-Québec dénombrait plus de 400 000 foyers privés d'électricité, principalement en Outaouais, en Montérégie, dans les Laurentides et à Montréal. Une cellule de crise a d'ailleurs été créée pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

Des météorologues d’Hydro-Québec surveillaient la situation depuis quelques jours, ce qui a permis à cette agence fédérale de dépêcher depuis hier des équipes de techniciens dans les différentes régions touchées, a expliqué la porte-parole d'Hydro-Québec, Caroline Desrosiers.

Certaines fermetures, des routes à surveiller

Si la Sûreté du Québec ne déplorait aucun accident grave en milieu d'après-midi, elle rappelle que les déplacements risquent d'être compliqués en raison des chaussées glissantes.

La pluie verglaçante a commencé à tomber en début d'après-midi à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Certains établissements scolaires, dont le campus drummondvillois de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ont décidé de ne pas ouvrir leurs portes pour la journée et ont choisi l'enseignement à distance pour l'après-midi et la soirée.

Cependant, les écoles du Centre de services scolaire des Chênes sont demeurées ouvertes. Selon le secrétaire général, Normand Page, cette décision a été bien soupesée.

Dans le processus, on consulte Environnement Canada et nos transporteurs scolaires, explique-t-il. On regarde aussi les autres centres de services scolaires des alentours. Les prévisions nous laissaient croire que les conditions allaient se détériorer plus tard [après la fin des classes].

Les arbres se couvrent de verglas à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L'Estrie a été frappée par le verglas en après-midi, mais elle devrait être touchée dans une moindre mesure que d'autres régions. Environnement Canada maintenait toutefois son avertissement de pluie verglaçante mercredi après-midi jusqu'à la nuit prochaine.

Avec les informations de Jean-François Duma