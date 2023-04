Injustement écartées des bourses Perspective, des étudiantes obtiennent gain de cause

Dans un courriel envoyé par le Bureau de l'aide financière de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) à tous les étudiants de son programme, on peut lire : Le ministère de l’Enseignement supérieur et l’Aide financière aux études ont récemment reconnu le cheminement à temps partiel [de votre] baccalauréat. De la musique à ses oreilles.

Cette bourse va changer les choses dans ma vie avec mes trois enfants , nous confie-t-elle avec émotion. Jongler avec le travail, les cours et les études tout en m’assurant de ne pas passer à côté des moments précieux et uniques avec mes enfants, ça prend beaucoup d’organisation!

Elle et d’autres étudiantes avaient essuyé des refus, car seul le cheminement à temps plein de leur baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire était inscrit comme parcours admissible pour les bourses.

Leur groupe rassemble une vingtaine d'étudiantes enceintes, des mères d’enfants de moins de six ans ou des chefs de famille monoparentale, mais aussi quelques étudiants vivant en situation de handicap, toutes des situations qui leur permettent d’obtenir le statut réputé aux études à temps plein et donc d’être admissibles à ce soutien financier.

« Je me sens soulagée. Cet argent-là va m’ôter un stress des épaules et me permettre d’être là dans les moments importants pour mes enfants. » — Une citation de Catherine Gariépy, étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire à l’UQAM

Pour obtenir la bourse, elle et les autres étudiants admissibles devront remplir une nouvelle demande de bourse en format papier d’ici le 21 avril prochain. La date limite pour faire parvenir une demande a été repoussée expressément pour eux, puisque l’échéance du 31 mars est désormais dépassée.

Intervention rapide de la ministre Déry

Il s’agit bien d’une situation où les étudiantes en question se sont retrouvées entre deux chaises , reconnaît l’attaché de presse de la ministre Pascale Déry, Simon Savignac.

« Du moment qu’elle a été informée de la situation, il était important pour la ministre d’intervenir rapidement pour que [ces étudiantes] puissent bénéficier de la bourse Perspective Québec. » — Une citation de Simon Savignac, attaché de presse de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry

La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, en entrevue à propos du rapport La maîtrise du français au collégial : le temps d'agir Photo : Radio-Canada / Jonathan Morin

Par ailleurs, le ministère mettra à jour la liste des programmes admissibles au programme de bourses Perspective Québec afin d’y intégrer le cheminement à temps partiel de ce programme. Les étudiants qui se qualifient pourront ainsi remplir leurs prochaines demandes en ligne.

Il ajoute toutefois que le nombre d'embûches administratives demeure marginal considérant l’important nombre de bourses distribuées. En date du 22 février dernier, 57 000 bourses avaient été versées.

Le vice-recteur à la Vie académique de l’UQAM, Jean-Christian Pleau, a aussi tenu à commenter ce dossier. L'UQAM se réjouit de ce dénouement positif pour les étudiantes , a-t-il indiqué par courriel.

Des étudiants dans la même situation en Abitibi-Témiscamingue

La publication de l’article de Radio-Canada la semaine dernière a aussi eu pour effet de raviver les espoirs d’étudiants de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), où est aussi offert le baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire à temps partiel.

On a réalisé que ces femmes-là vivaient exactement la même situation que nous! s’exclame Caroline Sayeur, qui mène de front un emploi à temps plein comme éducatrice spécialisée, ses cours le soir et la fin de semaine et son rôle de mère de deux jeunes enfants.

Elle multipliait depuis janvier les démarches pour faire valoir son droit à obtenir la bourse Perspective Québec, mais elle et quelques autres étudiantes de son programme se butaient aussi à la rigidité du système en place. On ne savait plus quoi faire. L’Université et le ministère de l’Enseignement supérieur n’arrêtaient pas de se renvoyer la balle.

« Je suis vraiment contente! On sent qu’on est finalement prises en considération. Ça nous motive à aller de l’avant! » — Une citation de Caroline Sayeur, étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire à l’UQAT

Elle pourra ainsi payer ses cours au lieu de s’endetter pour étudier, partage-t-elle, reconnaissante.