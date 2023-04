Les défis de main-d’œuvre plombent l’industrie touristique avant l’été

Près de 30 000 postes sont toujours à pourvoir dans l'industrie touristique, sans compter les emplois saisonniers pour l'été à venir.

La réalité en ce moment, c'est les heures d'ouverture qui peuvent être réduites dans le cas des restaurants, les chambres d'hôtel qui se réduisent aussi. Les entreprises sont à s'adapter dans les routines de travail , estime Martin Soucy, président de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

« Jusqu'à maintenant, l'industrie a gardé une offre de qualité, mais ça met énormément de pression sur les équipes en place. C'est une réalité qui va être là jusqu'en 2030. Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler en criant ciseau. » — Une citation de Martin Soucy, président de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Pour attirer de la nouvelle main-d'œuvre, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec lanceront une campagne de sensibilisation sur un site web le 17 avril.

Le CQRHT tiendra également des journées portes ouvertes sur le tourisme du 3 au 6 mai prochain, dans de nombreux établissements touristiques du Québec.

Les informations sur ces journées portes ouvertes sont disponibles sur le site emploisaexplorer.com Photo : Radio-Canada

Carte privilège

Une Carte avantages - privilèges pour les pros du tourisme afin d'attirer et retenir du personnel sera présentée par 13 associations touristiques.

Jusqu'à maintenant, 250 entreprises participent à ce programme privilège. Selon le CQRHT , 1600 travailleurs auront ainsi accès à 230 offres exclusives dans des établissements touristiques.

On est confiants et on pense sincèrement avec des actions concrètes, telles que la Carte avantage [...]. On peut voir qu'on peut offrir des avantages aux employés touristiques , estime Xavier Gret, directeur général du CQRHT . On pense que oui, ça peut générer du besoin. Ça, vraiment, on ne le voit pas dans notre industrie .

Faciliter l'accès aux emplois pour les travailleurs étrangers temporaires est également une solution essentielle. Les papiers, c'est long, c'est sûr qu'on travaille là-dessus. On a vu dans le budget qu'un 10,5 millions de dollars a été attribué à plusieurs activités, dont le tourisme a été identifié , ajoute M. Gret. On peut vraiment en faire plus pour le personnel immigrant pour les faire venir ici, faciliter les papiers et les délais aussi.

Retour d'employés en hôtellerie à Québec?

Le nombre d'employés dans le secteur de l'hôtellerie devrait augmenter quelque peu pour pouvoir donner un coup de pouce à la prochaine saison estivale, croit le directeur de l'Association hôtelière de la région de Québec, Alupa Clarke.

« À Québec, ça devrait être mieux, on s'attend à davantage de travailleurs, il y a des gens qu'on avait perdus à la suite de la pandémie, qui reviennent petit à petit. Ça fait neuf mois que la reprise du secteur hôtelier se poursuit à Québec. » — Une citation de Alupa Clarke, directeur de l'Association hôtelière de la région de Québec

Alupa Clarke indique que le taux d'achalandage à Québec étaient parmi les plus élevés au Canada durant les périodes du Carnaval de Québec, de la semaine de relâche et des Fêtes de fin d'année, ce qui démontre la vitalité du milieu.

Le nombre de 2000 employés toujours recherchés dans le secteur hôtelier de Québec tend à baisser, selon lui. Il va manquer peut-être 1000, 1500 employés, mais ce n’est vraiment pas le même cas que l'an passé, on était à 2000, 3000. On a une belle saison devant nous.