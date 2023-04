Du verglas mercredi soir et jeudi sur le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse

Plusieurs régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont visées par des avertissements de pluie verglaçante qui ont été émis par Environnement Canada.

Le service météorologique national prévoit une accumulation de verglas causée par la pluie verglaçante et exhorte à la prudence sur les routes.

Au Nouveau-Brunswick

Dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, des précipitations sous forme de neige et de grésil débuteront mercredi soir.

Elles laisseront place à un long épisode de pluie verglaçante qui débutera en soirée ou début de nuit. La pluie verglaçante va se poursuivre toute la nuit pour se terminer jeudi matin, avec le retour des températures au-dessus du point de congélation.

Les alertes d’Environnement Canada au Nouveau-Brunswick concernent ces secteurs :

Fredericton et le sud du comté de York ;

; Grand Lac et le comté de Queens ;

; Grand Manan et le littoral du comté de Charlotte;

Oromocto et le comté de Sunbury ;

; Saint-Jean et le comté de Saint-Jean;

St. Stephen et le nord du comté de Charlotte;

et le nord du comté de Charlotte; Sussex , la vallée de Kennebecasis et le comté de Kings .

Dans les secteurs côtiers de l'extrême sud-ouest près de la baie de Fundy, y compris Grand Manan, l'épisode de pluie verglaçante pourrait être très bref, indique Environnement Canada.

En Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, des conditions similaires — de la neige et du grésil se changeant en pluie verglaçante durant la nuit — seront observées dans les comtés d’Annapolis, Hants, Kings, Lunenburg, Queens, en plus de la ville d’Halifax et de l’ouest du comté d’Halifax.

La pluie verglaçante devrait cesser jeudi matin. Elle pourrait être de courte durée sur certains endroits le long des côtes, mais durera plus longtemps à l'intérieur des terres.

Dans les comtés de Colchester et Cumberland, ainsi que dans la partie du comté d’Halifax qui se situe à l’est du lac Porters, ce sera de la neige et du grésil durant la nuit, et de la pluie verglaçante jeudi matin.

Environnement Canada précise que ses avertissements de pluie verglaçante sont émis lorsqu’il y a de la pluie et que les températures sont en bas de zéro, occasionnant des accumulations de verglas.