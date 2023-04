Les pêcheurs de saumon s’ajoutent au débat juridique sur la gestion des rivières

Cime Aventures, qui propose des excursions sur la rivière Bonaventure, tente d’invalider l’autorisation de commerce qui restreignait, à l’été 2021, le nombre d’embarcations, canots et kayak, qu’elle pouvait admettre sur la rivière Bonaventure.

L’entreprise récréotouristique prétend que dans cette entente, Québec a légiféré sur des paramètres de la navigation, une compétence fédérale, et que le document est, en conséquence, inconstitutionnel. Cette requête remet donc en cause la façon dont sont gérées, en province, les rivières à saumon.

David Blair, de la firme McCarthy Tétrault, représente l'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure (APSB) gère la ZEC de la rivière Bonaventure. L'organisme a été mandaté pour administrer le cours d’eau par Québec. Le regroupement dit avoir demandé à être entendu par la cour parce que la cause de la préservation et de la protection du saumon de l’Atlantique lui tient énormément à cœur .

Représentant la partie intervenante, l’avocat David Blair a pu entamer son argumentaire mercredi après-midi.

Comme l’a fait l'avocat du Procureur général du Québec, mardi, l’Association a martelé que l’autorisation de commerce intervenue entre Cime Aventures et le MFFP était un contrat de nature privée, non assujetti au contrôle judiciaire, ce qui signifie que l’argument du partage des compétences ne peut être évoqué dans le présent litige.

Selon l’organisation, le principe public d’équité procédurale, également évoqué par Cime Aventures, mardi, ne s’applique pas non plus, et ce, pour les mêmes raisons.

Le principe d'équité procédural vise à protéger les personnes dans leurs interactions avec l'État . Il dicte que chaque fois que les droits, privilèges ou intérêts d'une personne sont en jeu, il y a un devoir d'agir selon une procédure équitable . Ce principe est enfreint si le décideur a un parti pris ou lorsque sa conduite ou ses propos laissent croire de façon raisonnable qu'il pourrait avoir des préjugés . Source : Gouvernement du Canada

Me Blair a tenu à détailler le contexte dans lequel le ministère est intervenu pour limiter le nombre d’excursions vendues par Cime Aventures. Il n’a d’ailleurs pas été tendre avec l’entreprise privée, qui ne respecte pas, à son avis, les conditions assorties à l’autorisation de commerce du provincial, et ce, depuis plusieurs années.

Les avocats de l'Association, Élisabeth Sohier et David Blair, s'entretiennent avec, de gauche à droite, le directeur général de la ZEC de la rivière Bonaventure Ronald Cormier, le président de l'APSB André Hébert et le président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, Normand Fiset. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Me Blair a ajouté qu’un nombre sans précédent de plaintes a été déposé auprès de l' APSB à l’été 2020 en lien avec différents problèmes ou comportements entourant l’utilisation de la rivière par les clients de l'entreprise.

Accidents, incidents, empiètement sur les terrains riverains privés, baignade et apnée dans les fosses à saumon, déchets dans la rivière et en bordure du cours d’eau, manque d’encadrement, a énuméré Me David Blair. L'avocat a allégué que l’entreprise a été à l’origine de nombreuses situations problématiques, sous-entendant ainsi que le MFFP se devait d’agir.

« Il y a un vrai problème dans l’attitude de Cime [Aventures] avec les autres usagers. » — Une citation de David Blair, avocat de l'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure

Me Blair a également procédé à la lecture de témoignages d’usagers et de témoins démontrant, à son avis, une carence d’encadrement des clients de l’entreprise et leur manque d’expérience en matière de canotage. Cime Aventures vient devant vous comme le pauvre orphelin qui se fait écraser par l’État. Et ce n’est tellement pas ça! , a lancé le juriste au juge Alexander Pless, qui préside les audiences.

Deux hommes descendent la rivière Bonaventure à bord d'une embarcation louée par l'entreprise Cime Aventures.(Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Le magistrat a d’ailleurs tenté de recadrer le plaidoyer de l’Association, lui demandant de préciser ce qu'elle cherchait à démontrer avec ces allégations. Je souligne ces points parce que je vais parler de la navigation, je pense que c’est pertinent, a expliqué Me Blair, qui poursuivra et conclura son argumentaire jeudi matin.

« Avec sincérité, on veut trouver une solution qui fonctionne, on veut une cohabitation. » — Une citation de Me David Blair, avocat de l’Association des pêcheurs récréatifs de la Bonaventure

Questionné à ce sujet par le juge, Me David Blair a mentionné que l’Association n'a pas voulu demander au ministre d’annuler les autorisations de commerce qui ont été délivrées par le passé ou de mettre en demeure Cime Aventures afin qu'elle les respecte.

On ne veut pas aller là, on ne veut pas faire disparaître Cime [Aventures]. On veut que Cime [Aventures] devienne un citoyen corporatif, dans la région, respectueux des autres membres de la communauté , a indiqué l'avocat.

Un droit de navigation intact

Mercredi matin, le représentant du Procureur général du Québec a conclu son plaidoyer entamé la veille à l’effet que l’intention du ministère n’était pas de régir la navigation sur le cours d’eau, mais bien d’encadrer les activités de Cime Aventures, ce qui n’outrepasserait pas, à son avis, le pouvoir de Québec.

Manuel Klein (à droite) plaide pour le Procureur général du Québec. Il est accompagné ici de son confrère Simon Larose. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Ici, on réglemente les activités d’une entreprise et ça, c’est dans nos compétences à nous […] , a résumé Me Manuel Klein. J’ai de la difficulté à ignorer qu’on s’intéresse à elle à cause de ses activités de navigation , lui a toutefois rétorqué le juge Pless.

« La mesure contestée ne vise qu’une seule entreprise. Le droit public de la navigation au sens de tous les précédents que l’on évoque, il est intact. » — Une citation de Me Manuel Klein, représentant du Procureur général du Québec

Pour le procureur du gouvernement, il n’y a pas eu de véritable restriction à la navigation sur la rivière de Bonaventure. Toute personne qui désire naviguer sur la rivière Bonaventure [pouvait] le faire , a-t-il fait valoir, en rappelant que le nombre de canoteurs et de kayakistes pouvant descendre le cours d'eau sans l'encadrement de Cime Aventures n'a pas été restreint.

À son avis, il faut à tout prix éviter de faire un raccourci en associant d'emblée eau et fédéral . Ce biais occulte complètement ce que la constitution octroie expressément aux provinces , a fait valoir Me Klein. Selon lui, il importe également d’éviter d’appliquer la doctrine de l’exclusivité de la compétence fédérale comme un automatisme .

Le procureur du gouvernement a aussi réfuté, mercredi, les allégations de Cime Aventures à l’effet que les conditions de l’autorisation de commerce avaient été imposées unilatéralement par Québec.

Élodie Brideau, la directrice générale de Cime Aventures, assiste aux audiences qui seront déterminantes pour son entreprise. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Me Klein a plutôt défendu que de nombreux échanges entre le MFFP et Cime Aventures ont pavé la voie à la signature de l’autorisation de commerce et qu’ils démontrent la bonne foi du ministère .

Selon lui, Québec avait fait savoir dès la fin de l’été 2020, durant laquelle les conflits et les tensions entre usagers se sont exacerbés en raison d’un achalandage accru sur la rivière Bonaventure, que les activités de Cime Aventures allaient être réduites.

Les audiences reprennent jeudi matin. Après la conclusion de l’ APSB , l'avocat du ministère et Cime Aventures bénéficieront d’un droit de réplique, ce qui devrait conclure les trois jours d'audiences.

Les différentes parties n’ont pas souhaité commenter le dossier en raison du processus judiciaire en cours.