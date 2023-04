Pablo Picasso est décédé il y a 50 ans, le 8 avril 1973, à l’âge de 91 ans. Au cours de son histoire, le Musée des beaux-arts de Montréal a présenté quelques expositions hautes en couleur et inédites de ce peintre à la fois controversé et incontournable, comme en témoignent nos reportages d’archives.

Picasso et l’homme (1964)

Du 28 février au 31 mars 1964, le Musée des beaux-arts de Montréal présente pour la toute première fois, une exposition du célèbre peintre espagnol : Picasso et l’homme.

À l’émission Présence de l’art diffusée le 8 mars 1964, la journaliste Renée Larochelle revient sur la rétrospective d'un demi-siècle de peinture de Pablo Picasso.

Reportage de la journaliste Renée Larochelle sur la « Rétrospective d'un demi-siècle de peinture de Pablo Picasso » présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Commentaires de spécialistes et de visiteurs sur l'œuvre de Picasso.

Cette année-là, l’exposition est également présentée à l'Art Gallery de Toronto. Picasso et l’homme présente avec succès l’évolution de Picasso dans sa représentation de l'humanité.

La variété des genres que Picasso explore dans ses peintures de femmes est évidente à l’intérieur de cette exposition. À l’époque, il n’est pas exagéré de dire que Picasso est le peintre le plus célèbre du monde .

« Picasso est un mythe, mais son œuvre demeure un mystère. Cette exposition permet enfin aux visiteurs de découvrir le prodige permanent qu’est l’œuvre de Pablo Picasso. » — Une citation de Renée Larochelle

La journaliste s’entretient avec quelques visiteurs. Plusieurs s’entendent pour dire que Picasso est un homme révolutionnaire qui a transformé la peinture.

« Je trouve qu’il compose admirablement, c’est merveilleux d’imagination, mais ça ne veut pas dire que j’en aurais dans ma pièce à cœur de jour, non. » — Une citation de Visiteuse

Le 31 janvier 1967, Radio-Canada présente un reportage sur le maître cubiste en collaboration avec l’Office de radiodiffusion de la télévision française (ORTF).

Entrevue avec le peintre Pablo Picasso. Réalisateur: Georges Dufresne Productions: ORTF.

Dans cet extrait d’entrevue, Picasso affirme ne pas être en mesure de nommer une toile qu’il préfère ou qui devrait lui survivre.

« C’est difficile (de faire un choix), c’est fait selon le moment, une époque. Au moment de Guernica, j’ai fait Guernica parce que c’était une grande catastrophe. Ce sont des mémoires que l’on s’écrit soi-même. » — Une citation de Pablo Picasso

À la suite de la mort de Picasso, le Frère Jérôme, maître de plusieurs grands peintres canadiens, exprime ce que représentait Picasso pour lui et analyse les principaux thèmes exploités par l'artiste.

Jean-Rock Roy s’entretient avec Frère Jérôme à la suite du décès du peintre Pablo Picasso. Il est question de l’influence de l’artiste sur le monde de l’art.

L’entrevue du journaliste Jean-Rock Roy avec Frère Jérôme est présentée le 13 avril 1973 à l’émission 5D.

Pour Frère Jérôme, la vie de Picasso a été marquée par un paradoxe entre la fidélité à un style et l’acceptation de l’évolution.

« C’est un artiste qui a accepté de changer, d’évoluer, sous peine de risquer d’être incompris. Il a imposé son œuvre et sa manière de voir au monde entier. (..) Il a continué à être lui-même même dans le changement, dans son évolution impressionniste, cubiste, surréaliste. » — Une citation de Frère Jérôme

Pablo Picasso : Rencontre à Montréal (1985)

Le 18 juin 1985, le journaliste Paul Toutant présente un reportage sur l’exposition Pablo Picasso : Rencontre à Montréal.

L’exposition qui se tient au Musée des beaux-arts de Montréal du 21 juin au 10 novembre 1985 présente 80 tableaux dont 18 ont seulement été vus par la famille et les amis de l’artiste.

Reportage du journaliste Paul Toutant sur l’exposition de Pablo Picasso au Musée des Beaux-arts de Montréal. Le bulletin de nouvelles et animé par Bernard Derome.

Montréal est la seule ville en Amérique à présenter cette exposition tirée de la collection privée de Picasso. Les œuvres sont dévoilées au grand jour en raison d'un prêt de la veuve du peintre, Jacqueline Roque, à l’institution montréalaise.

Le portrait de cette dernière épouse de Picasso est placé bien en évidence dans la salle de la colonnade d’où elle règne en maîtresse sur cette exposition.

L’exposition a attiré pas moins d’un demi-million de personnes au Musée des beaux-arts. Il s’agit encore aujourd’hui de l’un des plus populaires évènements du genre organisés par l’institution.

Les visiteurs ont pu y découvrir des œuvres de la fin de sa vie, où le peintre peignait par plaisir. Sont également présentés quelques tableaux qui augurent la période bleue de l’artiste et plusieurs autres périodes dans la vie de Picasso.

« Un parcours créatif impossible à circonscrire tant il est éclaté et tant il se renouvelle constamment. » — Une citation de Paul Toutant

Picasso érotique (2001)

Du 14 juin au 16 septembre 2001, le Musée des beaux-arts de Montréal reçoit l’exposition Picasso érotique.

Le tiers des 350 œuvres sont inédites, car plusieurs musées et galeries s’étaient toujours refusés à les présenter. Montréal partage l’audace de présenter cette exposition avec les villes de Paris et de Barcelone.

Encore une fois, Montréal est la seule ville en Amérique à présenter l’exposition.

Reportage de Claude Deschênes sur l’exposition Picasso érotique qui se tient au Musée des Beaux-arts de Montréal. Le bulletin de nouvelles est animé par Stéphan Bureau.

Comme l’explique le journaliste Claude Deschênes au Téléjournal du 12 juin 2001, l’exposition place le visiteur dans le rôle de voyeur. On s’introduit dans les bordels où Picasso a connu ses premières expériences sexuelles.

Le premier dessin érotique de Picasso que l'on a retrouvé date de 1894. Le dernier a été tracé quelques mois avant sa mort, en 1973.

Parmi les 350 de l’exposition Picasso érotique, on compte des huiles, des aquarelles, des gouaches, des sculptures, des gravures et des céramiques qui ont longtemps été gardées dans le secret des collections privées et publiques, car les collectionneurs les jugeaient choquantes.

Picasso déconstruit, reconstruit et réinvente le corps féminin.

Si certaines œuvres sont très douces, d’autres au contraire traduisent une grande violence. « Avec le mouvement #MeToo, l'image de ce monument de la peinture a été écorchée par des accusations de misogynie et de violences envers ses muses et anciennes compagnes. »

Artiste de génie pour certain, monstrueux personnage égocentrique pour d’autres, Picasso ne laisse personne indifférent même 50ans après sa mort.