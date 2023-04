La police veille au démantèlement d’un village de tentes du Downtown Eastside

Des dizaines de camions sont mobilisés, sous la surveillance de la police de Vancouver, pour nettoyer la rue East Hastings, dans le quartier Downtown Eastside (DTES), des tentes et structures qui y avaient élu domicile.

Mercredi matin, la Ville de Vancouver a déclaré avoir demandé l'aide du Service de police (VPD) pour fermer le campement de la rue East Hastings , évoquant la sécurité publique et une augmentation des incendies dans ce quartier.

La chef des services de pompiers, Karen Kry, a précisé que le nombre d’incendies représente « une augmentation de 17 % entre janvier et février par rapport à l'année dernière ».

Pendant huit mois, les membres de l'équipe de la Ville ont travaillé quotidiennement pour enlever les structures, faire appliquer les règlements et aider à la transition des résidents vulnérables vers des refuges et des logements , a déclaré le maire de Vancouver, Ken Sim. Au total, 600 tentes et structures ont été enlevées durant cette période.

En conférence de presse, le maire Sim a cité plusieurs problématiques qui justifient le gros nettoyage que la ville mène une fois de plus dans un village de tentes : vol, vandalisme, actes de violence insensés, violence contre les femmes et incendies.

« Écoutez, nous devons restaurer Hastings en tant que rue sécuritaire et accueillante pour tout le monde. » — Une citation de Ken Sim, maire de Vancouver

Des résidents du village de tentes du DTES ramassent leurs effets lors du démantèlement, le 5 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le retrait des structures et des effets fait suite à une fuite de documents municipaux décrivant un plan en deux étapes pour procéder à l’expulsion massive du village de tentes.

Cette fuite a soulevé des inquiétudes parmi les organismes qui travaillent avec les personnes sans-abri et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui occupent le campement.

Un nettoyage sous l’oeil de la police

Selon les autorités municipales, la police est sur place pour protéger les membres du personnel de la Ville pendant qu'ils font leur travail et pour faire respecter les règlements de la rue et de la circulation.

Pour Ryan Sudds, membre de l’organisme membre du groupe Stop the Sweeps, qui milite pour mettre fin au déplacement des personnes sans-abri du DTES , cette présence policière a pour but d’effrayer les gens et de les pousser à déguerpir.

La Ville de Vancouver invoque la sécurité publique et une augmentation des incendies dans ce quartier. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un processus sans pitié

Nous allons faire tout notre possible pour nous assurer qu'ils se sentent humains après ce processus, car c'est un processus très déshumanisant , a déclaré Ryan Sudds. Non surpris, mais déçu , il estime que la Ville n’a rien de mieux à offrir aux occupants de ces tentes.

« Cela n'empêchera pas un autre village de tentes de se former. Lorsque vous avez démantelé le parc Oppenheimer, il y a eu Strathcona. Quand vous avez fermé Strathcona, il y a eu le parc Crab. Ce n'est pas une solution à l'itinérance. C'est de l'intimidation. » — Une citation de Ryan Sudds, Stop the Sweeps

La province et son plan du logement

Interrogé sur la question au sommet sur le logement de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique mardi, le ministre du Logement, Ravi Kahlon, a rappelé que depuis le début, (le gouvernement) répète que les campements ne sont pas sûrs, ni pour les personnes qui y vivent ni pour la communauté dans son ensemble .

Il affirme vouloir voir des gens accéder à des logements. Et donc nous avons en ce moment des abris disponibles pour ceux qui vivent dans le campement de Hastings. Avec la hausse d’incidents mettant à mal la sécurité, il exhorte les occupants de ces tentes à s'abriter dans les refuges.

« Les abris sont beaucoup plus sûrs que les campements en ce moment. » — Une citation de Ravi Kahlon, ministre du Logement de la C.-B.

« Nous passerons en revue 330 logements avec services de soutien d'ici la fin juin et nous commencerons à placer les gens dans des logements plus stables », assure le ministre qui a présenté lundi un plan ambitieux pour lutter contre la crise du logement en Colombie-Britannique.