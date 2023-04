Aucune libération conditionnelle avant 15 ans pour le meurtrier Charles Mustard

À Toronto, Charles Mustard a été condamné, mercredi, à la perpétuité sans droit de libération conditionnelle avant 15 ans pour le meurtre non prémédité de Barbara Brodkin en 1993. Son ADN avait finalement permis de l'appréhender en 2018. Le fils de la victime, qui n'avait que six ans à l'époque, a fait lire une déclaration émouvante à la cour.

La Couronne et la défense avaient présenté des positions diamétralement opposées avant que le juge Brian O'Marra, de la Cour supérieure de l'Ontario, ne rende sa sentence.

À lire aussi : Charles Mustard coupable d’un meurtre commis il y a 30 ans à Toronto

La procureure Karen Simone avait réclamé une admissibilité à la libération conditionnelle dans 18 voire 22 ans.

L'avocat de la défense, Bob Richardson, a plutôt plaidé en faveur d'une période d'inadmissibilité de 12 à 14 ans ferme avant d'autoriser son client à soumettre une demande de libération éventuelle.

La victime de 41 ans, Barbara Brodkin. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Me Simone n'a retenu aucun facteur atténuant dans son réquisitoire. Elle a comparé l'assassin à un homme calculateur , sournois , insensible et cruel . Il ne montre toujours aucun remords , dit-elle.

La procureure rappelle que Barbara Brodkin a été tuée dans son appartement, qu'elle s'est battue pour sa vie et que son corps a été abandonné dans le placard de sa chambre.

Me Simone soutient que la peine doit donc être lourde parce que Charles Mustard a vécu sans être inquiété durant plus de 20 ans. Elle lui a en outre refusé de lui accorder toute clémence en raison de son âge.

Un meurtre sordide

Barbara Brodkin a été retrouvée morte le matin du 19 mars 1993 dans l'appartement qu'elle partageait avec son fils de six ans dans le quartier Davisville.

C'est d'ailleurs le petit garçon qui avait composé le 911 en découvrant le cadavre de sa mère peu avant 8 h ce vendredi-là.

La police s'était alors aussitôt rendue sur place avant de conclure que la victime de 41 ans avait été poignardée d'un coup fatal à la poitrine.

Le corridor menant à l'appartement de la victime situé au 155 de la rue Balliol à Toronto. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

L'ex-conjoint de Mme Brodkin, Christopher Berry, a été le premier suspect sans toutefois être accusé de quoi que ce soit.

L'affaire restera non classée durant près de 30 ans. Charles Mustard sera finalement arrêté en octobre 2018, lorsque l'enquête a fait l'objet d'une révision à la lumière de progrès dans les technologies médicolégales.

La Couronne et la défense avaient reconnu d'emblée lors du procès que l' ADN de l'accusé avait bien été trouvé sous les ongles de la victime, mais elles ne s'entendaient pas sur l'identité du meurtrier.

La défense avait mentionné la possibilité que la femme ait été tuée par son ancien conjoint aujourd'hui décédé.

Déclaration d'impact

Me Simone a lu à la cour la déclaration du fils de la victime, Zachary Hefner, au sujet de l'impact que le meurtre de sa mère a eu sur son enfance et sa vie d'adulte.

Cela fait 30 ans que ma mère a été assassinée et son meurtrier n'a pas été arrêté durant trois décennies , dit-elle en répétant les mots de l'homme de 35 ans qui n'a pas voulu témoigner en personne.

L'arrestation de son meurtrier m'a forcé à me remémorer ce qui s'était passé ce matin-là , poursuit-il. Zachary Hefner explique que sa mère venait le réveiller chaque matin dans sa chambre, sauf ce matin-là .

Après l'avoir attendue, je suis allé dans sa chambre, mais elle n'était pas son lit [...] Ma vie a basculé lorsque je l'ai trouvée dans le placard , écrit-il. Son corps inanimé était sur le plancher couvert de sang , se souvient-il.

Des panneaux géants affichant des photos de Barbara Brodkin avaient été installés dans l'atrium du quartier général de la police de Toronto en guise de fausse conférence de presse afin de piéger Charles Mustard en octobre 2018. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'ONTARIO

Zachary Hefner explique que cela lui a pris quelques minutes dans (s)a tête d'enfant pour comprendre toute l'horreur à laquelle il a été confronté.

Ma mère était morte, mais le traumatisme que j'ai subi et l'impact psychologique allaient rester avec moi durant de nombreuses années , poursuit-il.

Il a demandé au juge de n'accorder aucune libération conditionnelle à Charles Mustard, en rappelant que sa mère a été tuée pour de la drogue et de l'argent sans aucun respect pour sa vie .

Il est resté impuni durant presque toute sa vie, il est normal qu'il purge le reste de ses jours en prison pour le crime qu'il a commis , conclut-il.

Plaidoyer de la défense

La défense a soutenu que la peine que la Couronne réclamait était trop lourde et qu'elle ne correspondait pas à la jurisprudence canadienne pour un meurtre relativement semblable.

Me Bob Richardson affirme que son client est relativement âgé, qu'il a le soutien de ses frères et sœurs et qu'il vit depuis quelques années grâce à sa part de l'héritage familial.

Bien qu'il ait eu une enfance privilégiée, son père, qui était un chirurgien de renom, était absent et alcoolique et sa mère s'est suicidée , rappelle-t-il.

Deux policiers en civil accostent Charles Mustard pour s'échanger des documents et pour discuter du meurtre de Barbara Brodkin dans l'atrium du quartier général de la police de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'ONTARIO

La défense reconnaît que son client a connu un passé trouble avec la loi de 1993 à 2011, mais qu'il est par la suite rentré dans le droit chemin.

Elle fait valoir que Charles Mustard n'a par exemple pas enfreint les conditions liées à sa libération sous caution, lorsqu'il a été appréhendé en 2018, et qu'il ne présente aucun risque de récidive.

Avant de rendre sa sentence sur le banc, le juge O'Marra a demandé au meurtrier s'il avait quelque chose à dire.

Autre déni de l'assassin

Charles Mustard s'est levé dans le box des accusés, en affirmant qu'il avait travaillé durant toute sa vie sans connaître de problèmes financiers.

Il a ensuite clamé son innocence en se demandant la raison pour laquelle l'ex-conjoint de Barbara Brodkin n'avait pas été inculpé à sa place.

Je ne suis pas un meurtrier, Barbara était mon amie, elle était une femme honorable et bienveillante, sa mort m'avait profondément attristé , a-t-il dit.

Je ne suis pas coupable de son meurtre, je risque maintenant d'être tué en prison, mais je n'ai pas peur de la mort , a-t-il conclu.

Charles Mustard avait nié les faits lors de son témoignage à la barre des témoins lors de son procès sans jury.

Charles Mustard s'apprête à quitter le poste de police après y avoir été attiré par de fausses raisons. Il sera arrêté au petit matin le 19 octobre 2018 dans une station d'autobus de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'ONTARIO

Dans sa sentence, le juge a notamment pris en compte les antécédents criminels de Mustard et les déclarations d'impact des proches de la victime [la plupart n'ont pas été lues à la cour, NDLR ].

Voir le corps de sa mère ensanglanté à six ans a brisé l'existence de Zachary, qui devra vivre avec cette terrible image en tête pour le reste de ses jours , a-t-il remarqué.

Le magistrat a retenu de nombreux facteurs aggravants, comme la vulnérabilité de la victime et les circonstances de l'attaque.

Le déni du meurtrier ne peut toutefois être un facteur aggravant dans cette cause , poursuit-il en lui infligeant une peine de prison à vie sans droit à la libération conditionnelle avant 15 ans.

N'importe quelle inadmissibilité à la libération conditionnelle ne saurait cicatriser à jamais des blessures , a-t-il conclu.

Charles Mustard aura 83 ans lorsqu'il sera admissible à une libération conditionnelle.