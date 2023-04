Un rapport recommande à Saskatoon l’atteinte de l’objectif zéro émission nette d’ici 2050 

Le comité de l'environnement, des services publics et des services généraux de la Ville de Saskatoon a approuvé mardi un rapport qui recommande à la Ville des Ponts de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre sa cible de neutralité carbone d’ici 2050.

D’ailleurs, le conseil municipal de la Ville de Saskatoon avait déjà approuvé en 2017, une recommandation qui visait à diminuer les émissions de GES de la ville de 40 % jusqu'à l'année 2023 et de 80 % jusqu'à l'année 2050.

Cependant, le nouveau rapport montre que la Ville n'est pas en mesure d'atteindre sa cible pour 2023.

À l’époque, le conseil municipal a utilisé les émissions de GES de l’année 2014 comme une référence afin de fixer ses objectifs.

Selon le rapport, en 2021, les opérations de la ville ont rejeté près de 217 800 tonnes de dioxyde de carbone, soit une diminution de 3 % par rapport à la base de référence de 2014.

La conseillère municipale du quartier 7, Mairin Loewen, qui est également l’une des membres du comité, estime que le nouvel objectif de zéro émission nette de GES est essentiel pour l’avenir de la ville.

Il est essentiel que toutes les villes continuent à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, et nos résultats sont à la hauteur du travail que nous accomplissons , précise Mairin Loewen.

La force et le succès des villes qui travaillent sur le climat viennent du fait que tout le monde fait ce qu'il affirme qu'il va faire , ajoute-t-elle.

Le comité recommande que 250 000 dollars provenant de la réserve de durabilité environnementale de la Ville de Saskatoon soient utilisés pour financer le nouvel objectif.

Je pense que la source de financement est tout à fait logique, mais je pense aussi que nous devons porter notre attention sur ce qui est un environnement très difficile sur le plan fiscal afin de nous assurer que nous pouvons faire des progrès significatifs à l'avenir , déclare Mme Loewen.

C'est une urgence à laquelle la Ville doit réagir

Le rapport indique qu’au Canada, 125 collectivités locales et administrations ont déclaré des urgences climatiques, dont le gouvernement fédéral et les administrations municipales de Calgary, d'Ottawa, de Toronto et de Vancouver.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada et la Ville de Regina ont déjà fixé un objectif afin d’atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La gestionnaire des stratégies et des données climatiques au sein du département de durabilité de la Ville de Saskatoon, Amber Weckworth, estime que la Ville devrait amplifier ces engagements contre le changement climatique et déclarer une urgence climatique.

C'est une urgence à laquelle la ville doit réagir. [...] Le fait d'être parmi les villes à ne pas déclarer d'urgence climatique pourrait ternir quelque peu notre réputation , souligne Mme Weckworth.

Le rapport suggère aussi à Saskatoon de déclarer une urgence climatique par le biais d'une motion du conseil municipal.

Toutes les recommandations du rapport devront être soumises au vote du conseil municipal.

Avec les informations de Will McLernon