La Cour suprême du Wisconsin obtient une majorité libérale

Grâce à cette victoire déterminante, la Cour suprême de l'État passe d’une majorité conservatrice à une majorité libérale pour la première fois en 15 ans. Le tribunal sera désormais composé de quatre juges libéraux, contre trois juges conservateurs.

Janet Protasiewic a battu le conservateur Dan Kelly, un ancien juge à la Cour suprême de l’État qui a perdu les élections en 2020. Cette année, sa candidature avait été appuyée par nombre de groupes anti-avortement du Wisconsin.

Lors de son discours de victoire, Janet Protasiewicz a tenté de minimiser l’importance de l’avortement dans son élection. Elle avait pourtant été soutenue par plusieurs groupes du Wisconsin prônant le libre choix en matière d'avortement, dont Planned Parenthood, et avait fait de cet enjeu un thème central de sa campagne. Il s’agissait vraiment de sauver notre démocratie, de s'éloigner de l'extrémisme et d’avoir une Cour juste et impartiale où tout le monde a des chances égales , a-t-elle affirmé à l’Associated Press, après sa victoire.

Quel impact sur le droit à l'avortement?

Cette majorité libérale à la Cour suprême pourrait donner un nouveau souffle au mouvement pour le libre choix en matière d'avortement du Wisconsin.

Depuis l’invalidation de l'arrêt Roe c. Wade en juin 2022, une loi du Wisconsin datant de 1849 punit toute personne pratiquant un avortement d’une peine qui peut atteindre six ans de prison.

Cette loi de 1849 est cependant attaquée en justice, et la Cour suprême de cet État du Midwest devrait se prononcer prochainement sur cette question.

Durant sa campagne, Mme Protasiewicz a réitéré son appui au libre choix en matière d'avortement, mais n’a pas voulu dire quel serait sa position dans ce procès.

Elle a toutefois qualifié son adversaire, Dan Kelly, de partisan extrême qui voterait en faveur de l'interdiction de l'avortement.

Un État pivot

Au-delà de l’avortement, cette nouvelle majorité en faveur des démocrates pourrait avoir un effet sur de futures contestations de résultats d'élections lors de la présidentielle de 2024.

Le Wisconsin demeure l’un des rares États pivots à basculer tantôt du côté républicain, tantôt du bord des démocrates, lors des élections présidentielles.

En 2020, les républicains avaient perdu par 21 000 voix dans le Wisconsin, un résultat que Donald Trump avait tenté, en vain, de contester devant les tribunaux. La Cour suprême actuelle, avec une majorité conservatrice de 4-3, était passée près d'annuler la victoire du président Joe Biden dans cet État.

Des budgets records

Cette campagne électorale a été la plus folle de l’histoire du Wisconsin, rapporte Matthew Rothschild, directeur général de Wisconsin Democracy Campaign, un organisme qui surveille le financement des campagnes électorales.

Par exemple, le Parti démocrate du Wisconsin a versé à la campagne de Mme Protasiewicz plus de 8 millions de dollars américains.

Malgré cette somme, Mme Protasiewicz s'est engagée à maintenir son indépendance face aux démocrates en tant que juge à la Cour suprême. Chaque décision que je prendrai sera ancrée dans la loi , a-t-elle affirmé.

Janet Protasiewicz entamera un mandat de 10 ans dès le mois d’août et remplacera le juge conservateur Pat Roggensack.