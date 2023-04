Devant une pénurie de saumons, les aigles se tournent vers des fermes laitières

C'est ce qu'affirme une étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) réalisée dans le comté Whatcom pendant l'hiver 2020-2021 et publiée dans la revue Ecosphere.

Les étudiants observaient les aigles le long du fleuve Nooksack, au sud du fleuve Fraser et au sud de la frontière canadienne, et constataient que les aigles semblaient passer du temps autour des fermes laitières de la région , dit Karen Steensma, coauteure de l’étude et professeure de biologie à l’Université Trinity Western, à Langley, en Colombie-Britannique.

Des aigles de la côte nord-ouest du Pacifique se tournent vers des fermes laitières de l'État de Washington pour leur subsistance. Photo : Fourni par Lucas Gibbons

Pour leur étude, les chercheurs, dont les étudiants Ethan Duvall, de l'Université Cornell, et Emily Schwabe, de l'Université de Washington, ont interviewé les fermiers et les employés de 20 fermes laitières.

Les fermiers estiment que deux aigles en moyenne viennent sur leur propriété tous les jours.

Des saumons en moins grand nombre

Un saumon sockeye sur la rivière Adams. Photo : Radio-Canada / Simon Giroux

Les chercheurs croient que la diminution du nombre de carcasses de saumons, que les aigles trouvent habituellement aux bords des rivières après le frai, explique l’attrait des aigles pour les fermes laitières.

« Les saumons sont moins nombreux en raison de la surpêche, de la perte de leur habitat et des changements dans les schémas d’inondations, exacerbés par les changements climatiques, donc, moins de carcasses pour les aigles. » — Une citation de Karen Steensma, professeure, Université Trinity Western

Les aigles aiment le fait qu’il y a de grands arbres au bord de l’eau où se percher et une source de nourriture constante dans les fermes laitières , explique Karen Steensma.

La professeure précise que les aigles se nourrissent des carcasses de veaux mort-nés et de placentas.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les chercheurs croient que la diminution du nombre de carcasses de saumons aux bords des rivières explique l’attrait des aigles pour les fermes laitières. Photo : Ecosphere.

Alors qu’il y a parfois des conflits entre la faune sauvage et les humains, la relation entre les aigles et les fermiers laitiers semble être bénéfique pour les deux.

« Les aigles mangent ce dont les fermiers devraient de toute façon se débarrasser, soit des déchets biologiques. Ils font fuir les animaux nuisibles, comme les souris, les étourneaux et les pigeons. Les fermiers à qui nous avons parlé se disent contents ou neutres par rapport à la présence des aigles. » — Une citation de Karen Steensma, professeure de biologie à l’Université Trinity Western, à Langley

Si une majorité des interactions avec les aigles sont souhaitables, 30 % des fermiers ont souligné que des aigles avaient tué des chats de grange ou d’autres petits animaux de compagnie.

La plupart des fermiers ont affirmé qu'ils étaient sensibles à la valeur esthétique des aigles près de leurs fermes, et plusieurs se sont dits fiers de pouvoir appuyer les aigles qui fréquentent leurs fermes.

Des fermiers de l'État de Washington et des aigles se rendent un service mutuel. Photo : Fourni par Caelan Johnson

Un oiseau qui s’adapte

L’aigle est un oiseau qui a l’habitude de la survie et de l'adaptation, affirme Peter Arcese, professeur à la Faculté de foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique.

Il rappelle que le nombre d’aigles avait diminué considérablement dans les années 1960-1970 en raison d’un problème de pesticides.

Il n’y avait plus qu’un petit nombre d'aigles, une espèce en voie d'extinction, mais grâce à un petit changement, une interdiction de pesticides, les aigles sont maintenant beaucoup plus nombreux.

« Les aigles mangent une très grande variété d’aliments. Ils se nourrissent dans les dépotoirs, ils sont très bons pour trouver de la nourriture, ils s’adaptent et ils vont aussi profiter de source de la nourriture humaine. » — Une citation de Peter Arcese, professeur à la Faculté de foresterie de l’UBC

S’il est possible pour les fermiers de payer pour se débarrasser des déchets biologiques, plusieurs des fermiers interviewés placent plutôt les carcasses de veaux et les placentas dans leurs champs ou dans des tas de compost pour que ceux-ci se décomposent ou soient accessibles aux charognards.

Ces décisions sont influencées par des avantages économiques et environnementaux perçus, mais aussi par les règlements entourant l’élimination des carcasses et aussi par la compréhension des fermiers de l’impact de leurs actions pour les aigles.

Problématiques possibles

Si la relation entre les aigles et les fermes laitières semble être avantageuse pour les deux parties, il pourrait tout de même y avoir des problèmes, croient les auteurs.

Si les fermiers élèvent également des poules, il se pourrait qu’ils en perdent plusieurs aux mains des oiseaux de proie , précise Karen Steensma.

Pour les aigles, le danger pourrait être d’avaler des antibiotiques ou d'autres substances nuisibles dans les carcasses d’animaux, mais le risque est faible.

Le vrai problème, c'est plutôt que les aigles vont s’habituer à une source de nourriture constante et facile et devenir dépendants de l’homme , conclut la professeure de biologie.

Celle qui divise son temps entre son domicile dans l’État de Washington et son travail universitaire en Colombie-Britannique souligne que les aigles sont également présents dans la vallée du Fraser, près de certaines fermes laitières.

Elle espère étudier davantage les aigles du côté canadien pour voir si la relation entre les aigles et les fermes laitières se porte aussi bien du côté canadien.