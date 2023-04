Ski de fond : des fondeurs frustrés de la fin de saison hâtive au Camp Mercier

La saison de ski de fond se termine plus hâtivement qu’à l’habitude dans la région de Québec. Déçus, plus de 1300 fondeurs ont signé une pétition dans les derniers jours pour demander à la SÉPAQ de revoir la date de fermeture du Camp Mercier.

Malgré l’enneigement exceptionnel dans la réserve faunique des Laurentides cet hiver, la station de ski de fond du Camp Mercier ferme toujours ses portes à une date prédéterminée, au début du mois d’avril. Les pistes ont donc été tracées pour la dernière fois cette saison, le 2 avril.

Les fondeurs désireux de skier jusqu’en mai trouvaient auparavant leur compte à la station voisine de la Forêt Montmorency, mais cette dernière a été fermée par l'Université Laval, cet hiver. Une décision qui a maintenant pour effet de diriger la grogne des fondeurs vers la SÉPAQ .

Les fondeurs de Québec étiraient auparavant leur saison à la Forêt Montmorency, mais l'Université Laval a fermé le centre de ski de fond, cet hiver. Photo : Ski de fond forêt Montmorency

Il est impératif que la date de fin d'exploitation du centre de ski de fond du Camp Mercier soit repoussée pour les années futures, lorsque les conditions le permettent , peut-on lire dans la pétition mise en ligne dimanche soir par Alexandra-Maude Grenier.

Cliente régulière du Camp Mercier, cette dernière a eu l’idée de la pétition après avoir constaté la frustration des fondeurs sur la page Facebook « Ski de fond région de Québec », ces derniers jours. Mardi midi, quelque 1339 personnes avaient ajouté leur nom au sien.

C’est dommage qu’on n'ait plus accès au Camp Mercier alors que les conditions y sont encore vraiment hivernales. L’année passée, on a fini la saison à la Forêt Montmorency plus d’un mois après la fermeture du Camp Mercier , rappelle-t-elle.

La SÉPAQ pourrait étirer la saison

À la SÉPAQ , le porte-parole Simon Boivin dit comprendre la déception des mordus , mais il explique que la décision de fermer la station à une date ou à une autre doit être prise à l’avance. Ce sont des employés saisonniers, pour la plupart, qui font l’entretien des pistes. Ils habitent sur place jusqu’à la date finale de leur contrat , justifie-t-il.

Le contrat pourrait-il se terminer plus tard à l’avenir? La SÉPAQ évalue la possibilité d’allonger la saison d’une semaine l’hiver prochain, mais plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.

L’achalandage chute considérablement à ce temps-ci de l’année , relate Simon Boivin, et la variation des conditions météorologiques complique le traçage des pistes. Tu as des pistes qui sont à l’ombre qui sont glacées et des pistes au soleil qui sont molles. Il y a plus de risques de blessures , ajoute-t-il.

Des explications qui ne convainquent pas totalement Alexandra-Maude Grenier. L’instigatrice de la pétition estime qu’il doit y avoir moyen de repenser les choses en s’inspirant d’autres centres de ski de fond où un service réduit est maintenu en fin de saison.