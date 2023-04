La composition du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2023 est dévoilée

Les trois juges devront choisir le meilleur poème ou groupe de poèmes inédits soumis au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 31 mai 2023. Les résultats seront dévoilés en novembre 2023.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture à la Maison de la littérature de Québec.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DE POÉSIE RADIO-CANADA 2023

Chloé Sainte-Marie fait partie du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2023. Photo : Gracieuseté / Camille Gladu-Drouin

Chanteuse, interprète, conférencière, Chloé Sainte-Marie s'est fait connaître en tant que muse, aidante et conjointe du cinéaste Gilles Carle, décédé de la maladie de Parkinson. Elle a créé la Fondation des maisons Gilles Carle et est devenue la voix des proches aidants et proches aidantes depuis. Elle a sorti 7 albums et 2 livres-disques, dont le tout récent Maudit silence, naviguant à travers 13 langues des Amériques.

La poète Diane Régimbald Photo : Gracieuseté / Mélanie Saumure

Née à Ottawa, Diane Régimbald vit à Montréal et à Ogden, dans les Cantons-de-l’Est. Elle a publié 11 livres de poésie, dont L’insensée rayonne, qui a été finaliste au Prix de poésie du Gouverneur général du Canada. Elle a participé à plusieurs publications collectives, anthologies, livres d’artistes et événements littéraires au Québec et ailleurs dans le monde. Certains de ses textes ont été traduits en anglais, en catalan et en espagnol. Elle est membre du Parlement des écrivaines francophones et du Comité femmes de P.E.N. Québec, et membre et secrétaire générale de l’Académie des lettres du Québec.

Jonathan Roy, poète officiel de la ville de Caraquet Photo : Gracieuseté / David Champagne

Jonathan Roy vit à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Depuis une quinzaine d'années, il a participé à de nombreuses publications, a travaillé à des livres d’artiste et a pris part à des spectacles, vidéopoèmes et performances. Il vient de faire paraître mélamine méduse aux éditions Perce-Neige. Son livre Apprendre à tomber (2012) a été récompensé du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie. Il dirige le Festival acadien de poésie et codirige la collection Poésie des Éditions Perce-Neige. Il est le premier poète officiel de la ville de Caraquet.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez de la poésie? Envoyez-nous vos poèmes inédits d'ici le 31 mai 2023!