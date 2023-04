Le village de Gaultois, à Terre-Neuve, pourrait bientôt disparaître

Il ne reste que quelques heures aux résidents de Gaultois pour décider de l'avenir de leur village, l’un des plus isolés du pays. Jeudi est la dernière journée pour voter dans un référendum sur la fermeture de la communauté côtière située dans le sud de Terre-Neuve.

Si plus de 75 % des habitants votent pour participer au programme de relocalisation du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ce dernier versera environ 260 000 $ à chaque ménage.

En échange, les villageois seront tenus de déménager ailleurs.

La province supprimera tous les services à Gaultois, économisant 13 millions de dollars sur 20 ans. Le traversier disparaîtra. L’électricité sera coupée. Les portes de l’école, de la bibliothèque et de la mairie seront fermées.

Une décision déchirante

Gordon Hunt pourrait bien être le dernier maire de Gaultois. S’il a voté dans le référendum, il ne souhaite pas faire part de sa décision, un choix privé, dit-il.

Gordon Hunt pourrait bien être le dernier maire de Gaultois, un village sur la côte sud de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Tout le monde a le droit de voter comme il veut , croit-il, dans le sous-sol du Gaultois Inn, un gîte où il répare le plancher, malgré l'avenir incertain de sa communauté. La vie ne s’arrête pas , explique-t-il.

Et si le village décidait de fermer? Je partirais aussi , assure Gordon Hunt, même s’il n’a aucune idée où aller.

Ce n’est pas un choix facile , affirme Doug Poole, capitaine du traversier Marine Eagle, le seul lien entre Gaultois et le reste de Terre-Neuve. Je ne les envie certainement pas , ajoute celui qui n’habite plus à Gaultois mais qui a grandi dans le village dans les années 1960 et 1970, à une époque où 700 personnes peuplaient les maisons multicolores accrochées à la roche.

La communauté ne compte plus que 70 habitants, ces jours-ci. Seulement cinq élèves vont à l’école.

À l’époque, une famille habitait dans chacune de ces maisons-là , raconte Doug Poole depuis la passerelle du bateau, pointant du doigt des bâtiments qui tombent en ruines. Elles ont depuis été abandonnées. C’est triste.

Le traversier Marine Eagle relie le village de Gaultois au reste de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La lutte n'est pas perdue

Ronnie Simms, le propriétaire du seul magasin du village, fait partie d'une minorité de résidents qui lutte publiquement pour sauver Gaultois.

Il reconnaît qu’en avril 2022, 88 % des résidents permanents ont rempli un formulaire demandant le référendum à la province. Mais il soutient que la bataille n’est pas encore perdue.

Je ne suis pas convaincu que les gens n’auront pas changé d’idée , croit-il.

Ronnie Simms est propriétaire du seul magasin à Gaultois, sur la côte sud de Terre-Neuve. Il a voté contre la participation du village au programme de relocalisation. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Son voisin, Isaac McConnell, veut lui aussi éviter la fermeture de la communauté. Il rappelle que la province a changé sa politique sur le programme de relocalisation il y a deux ans. Auparavant, au moins 90 % des résidents devaient voter pour la fermeture. Depuis 2021, le seuil a été abaissé à 75 %.

L’Ontarien a acheté une maison à Gaultois en 2022 après une visite en voilier pendant laquelle il est tombé amoureux du village. Mais en tant que résident saisonnier, il n’a pas de droit de vote pour ce scrutin et n’a pas droit à la compensation provinciale.

Ça me frustre parce que j’adore cette communauté, j’adore cet endroit, mais je n’ai pas mon mot à dire , se désole Isaac McConnell, qui paie malgré tout des taxes foncières.

Isaac McConnell habite à Gaultois pendant seulement la moitié de l'année. S'il veut éviter que le village ne ferme, il n'a pas de droit de vote et n'a aucun droit à la compensation. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Selon la politique du gouvernement, pour avoir le droit de vote, il faut avoir été résident permanent dans l’année précédant avril 2022, le moment où le village a demandé le référendum. En vertu des règles, une poignée de familles ayant quitté Gaultois dans la dernière année peuvent encore voter et pourront recevoir un quart de million de dollars.

Ces gens-là devraient avoir accès à l’argent, mais ils ne devraient pas pouvoir voter. Ils n’ont aucune raison de voter pour sauver le village , estime Isaac McConnell, qui promet de rester à Gaultois, même si les services sont coupés.

Il n'y a plus de jeunes

Chesley Rose, un résident croisé en VTT , croit pour sa part que les jours de Gaultois sont comptés. Il a voté pour la relocalisation. Le septuagénaire, qui a des problèmes de mobilité, souligne que la population du village vieillit rapidement et que les gens veulent être plus proches des services de santé.

Il n’y a pas de médecin dans la communauté, note-t-il. L’infirmière praticienne ne vient qu’une fois par mois.

Gaultois est en déclin. Il n’y a plus de jeunes , souligne-t-il. Peu importe le résultat, je m’en vais aussitôt qu’il y a une place pour moi dans une maison de retraite.

Chesley Rose a voté pour la fermeture du village de Gaultois. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le déclin de Gaultois est-il inévitable? Plusieurs résidents à qui nous avons parlé croient que même si le village n’opte pas pour la relocalisation cette fois-ci, la fermeture du village arrivera dans un avenir proche.

Marcella Drover, la greffière de la municipalité, note que les revenus fonciers du village ont chuté de 30 % dans les 10 dernières années.

Les gens meurent ou déménagent ailleurs , explique-t-elle.

Ronnie Simms croit pourtant que la communauté est encore viable. Plusieurs résidents travaillent dans l'industrie aquacole, un secteur qui alimente l'économie de plusieurs villages de la région.

« Les gens peuvent partir s'ils le souhaitent, mais je ne vois pas pourquoi il faut nous obliger à le faire. » — Une citation de Ronnie Simms, propriétaire du seul magasin de Gaultois

Si jeudi est la dernière journée pour voter, le résultat du scrutin ne sera pas connu avant le mois prochain.

On veut s’assurer que tous les résidents aient assez de temps pour envoyer leur bulletin par la poste , a affirmé mercredi la ministre des Affaires municipales, Krista Lynn Howell, en expliquant pourquoi il aura fallu environ un mois pour dépouiller 76 bulletins de vote.

Une décision en faveur de la relocalisation doit aussi être approuvée par le conseil des ministres.

Gaultois ne serait pas la première communauté à participer au programme de relocalisation. D’autres villages à Terre-Neuve-et-Labrador l’ont fait dans la dernière décennie, dont William’s Harbour, en 2017, et Little Bay Islands, en 2019.