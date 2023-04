Reconnaissance des proches aidants : le combat de Kellie Leroux mené devant l’Assemblée

Devant l'ensemble des députés, Christine Labrie a lu une version abrégée de la lettre ouverte que la jeune femme de 21 ans atteinte d'une myopathie mitochondriale, le syndrome de MELAS, a signée pour le gouvernement. La députée a expliqué que parfois, ce sont les autres qui trouvent les meilleurs mots .

Le travail à temps plein de mon père, c'est de veiller sur moi, a rapporté Christine Labrie. Il est mon préposé aux bénéficiaires, mon infirmier, mon psychologue, mon ergothérapeute, mon physiothérapeute. Il ne reçoit pas le salaire qu'il mérite, car malgré l'existence de subventions, les montants sont loin de compenser les heures travaillées.

« Je n'ai pas choisi d'être atteinte d'une maladie rare, et cela me rend triste que mon père se retrouve dans une situation financière précaire. » — Une citation de Extrait d'une lettre de Kellie Leroux, atteinte d'une maladie orpheline

Christine Labrie a lu une version abrégée de la lettre de Kellie Leroux à l'Assemblée nationale. (Photo d'archives) Photo : Diffusion de l'Assemblée nationale

Dans sa lettre, Kellie Leroux explique que contrairement à un employé salarié, les proches aidants n'ont pas accès à un fonds de pension, des assurances, des vacances et encore moins des congés. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une maison d'hébergement, parce que mon père n'a plus assez de ressources pour s'occuper de moi.

La députée a conclu en disant souhaiter que les volontés de Kellie seront entendues.

Kellie Leroux demande plus d'aide pour les proches aidants comme son père. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

D'autres initiatives pour appuyer les proches aidants

Selon une enquête de l' OBNL Appui pour les proches aidants, un adulte sur trois est un proche aidant dans la province, et le quart s'occupe d'un proche atteint d'un problème de santé mentale ou d'un cancer. Or, l'image d'un proche aidant est souvent celle d'une personne ayant la responsabilité d'une personne âgée.

Selon Chantal Tardif, cofondatrice de l'Organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec, il existe un vide pour ceux qui sont responsables d'un proche atteint d'un cancer. Elle-même est proche aidante de son conjoint atteint de cette maladie depuis sept ans. On se bute à des problèmes dans le système, à la non-reconnaissance d'un proche aidant qui n'est pas celui d'un aîné. On doit se battre tous les jours pour se faire reconnaître , déplore-t-elle.

Elle a décidé de fonder l'organisme pour aider les personnes dans la même situation d'elle. On voit qu'il y a un besoin, surtout financier. C'est surtout pour cela qu'on nous appelle.

Ultimement, elle souhaite elle aussi que le rôle de proche aidant soit reconnu, et qu'une solution financière soit trouvée pour que ces personnes puissent se battre contre la maladie sans avoir à se demander si à la fin du mois, ils vont pouvoir payer leur loyer, leurs médicaments, leur épicerie.