Le cirque et la lutte au cœur d’une nouvelle mise en scène de Robert Lepage

Robert Lepage, Ex Machina et la compagnie de cirque Flip Fabrique de Québec annoncent pour le printemps 2024 une coproduction qui se veut spectaculaire et exubérante afin de recréer l’ambiance électrisante d’un gala de lutte. Le spectacle a pour titre provisoire Arène, car il y aura une arène de lutte au centre de la salle.

« Souvent, ce qu’on fait, c’est des coproductions avec l’international, et on avait vraiment envie de faire un projet "Québec". On voulait faire de quoi avec des forces vives de Québec dans le monde de la création. » — Une citation de Robert Lepage

L’empreinte de Robert Lepage dans le monde du cirque est grande avec des productions telles que Totem et KÀ, auxquelles il a donné ses couleurs pour le Cirque du Soleil. Le metteur en scène replonge dans l’univers du cirque avec bonheur.

Évidemment, le Cirque du Soleil a son décorum, si on veut. [...] Là, il y a une grande liberté. Moi, j’ai bien envie d’utiliser cette liberté-là et surtout la folie de Flip Fabrique, parce que c’est un cirque assez déjanté. Mais comme je viens du théâtre, j’ai envie de raconter une histoire. Alors, il y a des personnages, il y a des choses qui sont plus grandes que nature , raconte Robert Lepage avant d’ajouter que l’utilisation des lieux et des moyens sera très particulière et très nouvelle.

L'affiche de travail du spectacle. Photo : FLIP Fabrique

Ce spectacle qui sera créé à Québec sera d’abord présenté au Diamant avant de partir en tournée. Le cirque Flip Fabrique, qui s’est déjà produit dans 22 pays en 12 ans, est très enthousiaste devant ce nouveau projet conçu pour prendre la route.

« Ça va être une grosse production pour la tournée. Ça va être notre plus grosse production de tournée. » — Une citation de Bruno Gagnon, directeur général et artistique de Flip Fabrique

La lutte sera décidément à l’honneur à Québec au printemps 2024 puisque Ex Machina et Robert Lepage signeront une nouvelle exposition au Musée de la civilisation. La création du spectacle Arène commencera en septembre prochain au Diamant.