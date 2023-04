Le film Air, de Ben Affleck : l’union fructueuse entre Nike et Michael Jordan 

Dans Air : courtiser une légende, où il retrouve son collègue de jeu Matt Damon, le réalisateur et comédien Ben Affleck retrace le partenariat historique entre Michael Jordan et la compagnie de chaussures Nike dans les années 1980. Le film prend l’affiche mercredi au Québec.

En 1984, malgré sa popularité, Nike peinait à se démarquer devant Converse, qui détenait 56 % des parts de marché, suivi de près par Adidas. L’entreprise était à la recherche d’un partenariat avec une jeune vedette de basketball afin de mousser ses ventes et rehausser sa présence auprès des adeptes de ce sport très en vogue.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Nike se tournera pour ses besoins de marketing vers Sonny Vaccaro, dépisteur de talents et gourou du monde du basketball. Le film Air retrace les efforts acharnés de l’homme, incarné par Matt Damon, pour convaincre la jeune recrue Michael Jordan de signer un partenariat en vue de créer un modèle de chaussures à son nom.

Devant la réticence de l’athlète, Vaccaro décidera de le prendre par les sentiments en allant négocier directement sa mère, Deloris Jordan, incarnée par Viola Davis. Avec un budget de seulement 250 000 $ pour le partenariat, Vaccaro devra aussi convaincre ses propres collègues – dont le PDG de Nike Phil Knight, incarné par Ben Affleck – de l’importance de tout miser sur un seul joueur, plutôt que sur trois vedettes comme Nike avait en tête.

Matt Damon dans le rôle de Sonny Vaccaro Photo : ana carballosa/prime video / ana carballosa

Appuyé par une bande-sonore aux sonorités des années 1980, le film retrace ainsi la genèse des Air Jordans, un modèle de chaussures qui rapporte encore à ce jour près de 400 millions de dollars par année à Michael Jordan.

Plutôt que l’athlète, qu’on ne voit pratiquement pas à l’écran, le personnage de Matt Damon est la véritable vedette de ce sixième long métrage de Ben Affleck, qui retrouve son acolyte deux ans après Le dernier duel (The Last Duel) et 25 ans après Good Will Hunting. Le film met aussi en vedette Jason Bateman, Chris Tucker et Marlon Wayans.